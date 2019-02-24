Adanaspor fırtınası
24 Şubat 2019, Pazar
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fırtınası

Adanaspor fırtınası

Turuncu-beyazlılar, zorlu deplasmandan zaferle ayrılmayı başardı. ’ın 90+2’deki golüyle 3 puanı kapan , düşme potasıyla farkı açtı, ilk 6 içinde umutlarını artırdı.

Ligin 23. haftasında 'a konuk olan , galibiyete uzanan taraftı. Büyük çekişmeye sahne olan maçın uzatma bölümlerinde golü bulan konuk takım, 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı Adanaspor'dan geldi. 30. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Bagayoko, bu uygun pozisyondan yararlanamadı. 53'te ceza sahası içinde topla buluşan Bumba'nın şutundu top oyun alanını terk etti. 63'te Kone'nin kaleci Gökhan'ın üzerinden gönderdiği top az farkla dışarı çıktı. 67'de Vukadinovic'in şutunda kaleci başarılıydı. 90 artı 2'de sahneye çıkan , şık çalımlarla Boluspor defansını geçti ve düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1. Puanını 29'a çıkaran Toros Kaplanları, düşme potasıyla farkı açarken, ilk 6 için de umutlarını korudu.

BU GALİBİYETİN DEVAMI GELECEK

Adana'nın başında çıktığı ilk maçta galibiyet sevinci yaşayan Eyüp Arın, 90 dakikanın ardından öğrencilerine övgüler yağdırdı. "Oyuncularımı yürekten kutluyorum" diyen Arın, "Aynı ciddiyetle çalışacağız. İnşallah devamı da gelecek. Bize inanan ve güvenen herkese teşekkür ederim" dedi.

KAYNAK: "BÖYLE OLMAMALIYDI"

Boluspor cephesi maç sonunda üzgündü. Teknik direktör Orhan Kaynak, "İyi oynadığımızı söyleyemem ama yenilgiyi de hak etmemiştik" diye konuştu.

  1. 24.2.2019
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