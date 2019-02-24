Adanaspor fırtınası
Turuncu-beyazlılar, zorlu deplasmandan zaferle ayrılmayı başardı. Hakan Barış’ın 90+2’deki golüyle 3 puanı kapan Adanaspor, düşme potasıyla farkı açtı, ilk 6 içinde umutlarını artırdı.
Ligin 23. haftasında Boluspor'a konuk olan Adanaspor, galibiyete uzanan taraftı. Büyük çekişmeye sahne olan maçın uzatma bölümlerinde golü bulan konuk takım, 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı Adanaspor'dan geldi. 30. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Bagayoko, bu uygun pozisyondan yararlanamadı. 53'te ceza sahası içinde topla buluşan Bumba'nın şutundu top oyun alanını terk etti. 63'te Kone'nin kaleci Gökhan'ın üzerinden gönderdiği top az farkla dışarı çıktı. 67'de Vukadinovic'in şutunda kaleci başarılıydı. 90 artı 2'de sahneye çıkan Hakan Barış, şık çalımlarla Boluspor defansını geçti ve düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1. Puanını 29'a çıkaran Toros Kaplanları, düşme potasıyla farkı açarken, ilk 6 için de umutlarını korudu.
BU GALİBİYETİN DEVAMI GELECEK
Adana'nın başında çıktığı ilk maçta galibiyet sevinci yaşayan Eyüp Arın, 90 dakikanın ardından öğrencilerine övgüler yağdırdı. "Oyuncularımı yürekten kutluyorum" diyen Arın, "Aynı ciddiyetle çalışacağız. İnşallah devamı da gelecek. Bize inanan ve güvenen herkese teşekkür ederim" dedi.
KAYNAK: "BÖYLE OLMAMALIYDI"
Boluspor cephesi maç sonunda üzgündü. Teknik direktör Orhan Kaynak, "İyi oynadığımızı söyleyemem ama yenilgiyi de hak etmemiştik" diye konuştu.
- 24.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Adanaspor fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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