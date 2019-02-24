Adana Demirspor şans tanımadı
Mavi-lacivertliler, taraftarı önünde konuk ettiği Altınordu’yu farklı geçti, iki basamak yükseldi.
Adana Demir, sahasında konuk ettiği Altınordu'ya şans tanımadı. Başlangıç düdüğünden itibaren üstünlüğü ele alan ev sahibi, 25'te öne geçti. Koseck'i topu yanındaki Berk'e verdi. Bu futbolcu da düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0. 31'de Kosecki'nin pasına hareketlenen Vedat, farkı ikiye çıkardı: 2-0. 84'te Gladkiy, skoru belirledi: 3-0. Puanını 34'e çıkaran Adana Demir, 10.'luktan 8. sıraya yükseldi.
- 24.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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