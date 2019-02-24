Adana Demirspor şans tanımadı
24 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Adana Demirspor şans tanımadı

şans tanımadı

Adana Demirspor şans tanımadı

Mavi-lacivertliler, taraftarı önünde konuk ettiği Altınordu’yu farklı geçti, iki basamak yükseldi.

, sahasında konuk ettiği Altınordu'ya şans tanımadı. Başlangıç düdüğünden itibaren üstünlüğü ele alan ev sahibi, 25'te öne geçti. Koseck'i topu yanındaki Berk'e verdi. Bu futbolcu da düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0. 31'de Kosecki'nin pasına hareketlenen Vedat, farkı ikiye çıkardı: 2-0. 84'te Gladkiy, skoru belirledi: 3-0. Puanını 34'e çıkaran Adana Demir, 10.'luktan 8. sıraya yükseldi.

  1. 24.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adana Demirspor şans tanımadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN