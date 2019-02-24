Adana Demirspor şans tanımadı

Adana Demir, sahasında konuk ettiği Altınordu'ya şans tanımadı. Başlangıç düdüğünden itibaren üstünlüğü ele alan ev sahibi, 25'te öne geçti. Koseck'i topu yanındaki Berk'e verdi. Bu futbolcu da düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0. 31'de Kosecki'nin pasına hareketlenen Vedat, farkı ikiye çıkardı: 2-0. 84'te Gladkiy, skoru belirledi: 3-0. Puanını 34'e çıkaran Adana Demir, 10.'luktan 8. sıraya yükseldi.