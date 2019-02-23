TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (22.02.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.



DEMİR, PLAY-OFF'A TUTUNMAK İSTİYOR

Bu sezon ligde hüsran yaşayan Adana Demirspor, Altınordu karşısında play-off yarışındaki kaderini belirleyen maçlardan birini oynayacak. 31 puanı bulunan mavi-lacivertliler, 38 puanlı rakibini mağlup etmesi halinde yeniden umutlanacak. Mavi Şimşekler, 1 maç cezası bulunan Ümit Özat'ın kulübedeki yerini alamayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.



KILIÇ'TAN SİFTAH GELECEK

Giresunspor'un başında çıktığı iki maçta Ümraniye'yle 1-1 berabere kalan ve Afyon'a 3-2 mağlup olan Kemal Kılıç, siftahı Altay karşısında yapmak istiyor. Oyuncularıyla sık sık toplantı yapan Kılıç'ın, "Tehlikeli bölgeye çok yakınız. 10 maç sonra kazanarak taraftarlara kendimizi affetirmeliyiz. Sizler, bu durumu düzeltecek güce güce sahipsiniz" mesajını ilettiği öğrenildi.



GÖZÜ YÜKSEKTE

Yarın Giresunspor'a konuk olacak Altay, zorlu deplasmandan zaferle ayrılarak galibiyet serisini 3'e çıkartmak istiyor. Yükselen bir grafiğe sahip olduklarını hatırlatan teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Son iki maçtan da galibiyet çıkardık. Üçüncü maçı da kazanmak istiyoruz ama karşılaşmanın zorluk derecesinin de farkındayız. Giresun'dan da alnımızın akıyla çıkmak istiyoruz. Galibiyetle dönebilirsek hedefimizi farklı yerlere çekebiliriz" dedi. Kadro derinliğinin olmadığına değinen tecrübeli hoca, "12-13 oyuncumuz var ve 4-5'i kart sınırında. İçimizde aslan değil aslanlar var. En üst seviyede oynamak istiyoruz" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.



ES-ES ADIM ADIM

İkinci yarıya transfer tahtasını açıp yeni futbolcularla giren Eskişehirspor, 5 maçta 8 puan toplayarak çıkışa geçmişti. Takımın yıldızlarından Ibrahim Sissoko, Gazişehir maçı öncesi iddialı konuştu. Fildişi Sahilli oyuncu iyi bir hava yakaladıklarını belirterek, "Güçlü bir rakiple oynayacağız ama kazanmaya gidiyoruz. Denizli karşısında galibiyeti kaçırdık. Gazişehir'i yenerek alt sıralardan bir adım daha uzaklaşacağız" dedi.



YARENLER'DE SEVİNÇ VAKTİ

Son haftaların formsuz ekibi Boluspor, iki hafta üst üste evinde oynayacağı Adanaspor ve İstanbulspor maçlarını kazanarak taraftarını mutlu etmeyi planlıyor. Teknik direktör Orhan Kaynak, "Sahamızda daha iyi bir grafiğe sahibiz. Taraftarımızı iki maçta da sevindirmek istiyoruz" dedi.



MANİSA&NBSP;ÇIKIŞ ARIYOR

Manisa BB'nin yeni teknik direktörü Mustafa Çapanoğlu iddialı açıklamalarda bulundu. Çıkışa geçeceklerini ifade eden Çapanoğlu, "Zirvedeki avantajımızı kaybetmiş gibi gözüksek de hala ciddi bir şansımız var. Bunu son ana kadar kovalayacağız" sözlerini sarf etti.



'1. LİG'E DE VAR GEREKLİ'

Ümraniyespor teknik direktörü Ahmet Taşyürek, 1. Lig'e de VAR sistemini talep etti. Yaşanan hatalardan dert yanan Taşyürek, "VAR'ın bir an önce 1. Lig'de de olması gerektiğini düşünüyorum. Sistematik şekilde oturttuğunuz zaman verim alırsınız" sözleriyle isteğini dile getirdi.



ALTINORDU'DA İKİ EKSİK VAR

PLAY-OFF savaşı veren Altınorduspor, Adana Demir deplasmanında puan arıyor. Sakatlığı süren Yusuf ve performans yetersizliği nedeniyle kafileye dahil edilmeyen Atakan dışında eksik bulunmayan mavi-lacivertlilerde, sakatlıktan çıkan Enes Kubat Adana'ya götürüldü.