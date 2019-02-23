Horoz, Osmanlı’ya bileniyor

Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşmada takipçisi Osmanlıspor'u konuk edecek Denizlispor, geri sayıma geçti. Final maçlarından birini oynayacaklarını belirten teknik direktör Yücel İldiz, zaferle ayrılmaları halinde Süper Lig yolunda büyük mesafe kat edeceklerini ifade etti. Osmanlı'nın ligin deneyimli takımlarından biri olduğunu hatırlatan tecrübeli hoca, "Puan olarak avantajımız var fakat yeterli değil. Futbolcu kalitemiz üst seviyede ve bu maçı kazanmalıyız. Zirvede kopma olmayacaktır ama çok önemli bir avantaja sahip olacağız. Tüm taraftarlarımızı tribünlere bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



'ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK'

Osmanlıspor teknik direktörü Osman Özköylü, Denizli deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi. Takımın başında çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik alan başarılı çalıştırıcı, "Rakibe saygı duyuyoruz ama biz de iyi bir takımız. Ligdeki çıkışımızı sürdüreceğiz' dedi.