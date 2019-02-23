Hatayspor hayat buldu – Fotomaç – 23 Şubat 2019
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Hatayspor hayat buldu

Hatayspor hayat buldu

Üç haftadır galibiyete hasret olan bordo-beyazlılar, İstanbulspor karşısında şov yaptı. , Korkishko ve ’nın golleriyle kazanarak 40 puana yükseldi.

Ligde yakaladığı galibiyet serisinin ardından duraklama devrine giren Hatayspor, İstanbulspor deplasmanında hayat buldu. 12'de 'un penaltısıyla öne geçen bordo-beyazlılar, 26'da Korkishko ile 2-0'ı buldu. 61'de sahne alan durumu 3-0 yapan isim oldu. 71'de Caner Hüseyin penaltı atışından faydalanamadı. İstanbulspor, 78'de Wellington'un ikinci sarıdan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Rakibine ikinci yarının ilk yenilgisini tattıran Hatay, puanını 40'a yükseltirken; 26'da kaldı.

  1. 23.2.2019
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