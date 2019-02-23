Hatayspor hayat buldu
Üç haftadır galibiyete hasret olan bordo-beyazlılar, İstanbulspor karşısında şov yaptı. Mesut, Korkishko ve Hamza’nın golleriyle kazanarak 40 puana yükseldi.
Ligde yakaladığı galibiyet serisinin ardından duraklama devrine giren Hatayspor, İstanbulspor deplasmanında hayat buldu. 12'de Mesut'un penaltısıyla öne geçen bordo-beyazlılar, 26'da Korkishko ile 2-0'ı buldu. 61'de sahne alan Hamza durumu 3-0 yapan isim oldu. 71'de Caner Hüseyin penaltı atışından faydalanamadı. İstanbulspor, 78'de Wellington'un ikinci sarıdan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Rakibine ikinci yarının ilk yenilgisini tattıran Hatay, puanını 40'a yükseltirken; İstanbul 26'da kaldı.
- 23.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Hatayspor hayat buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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