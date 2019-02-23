Bal-Kes’ten Jet’e darbe – Fotomaç – 23 Şubat 2019
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Bal-Kes’ten Jet’e darbe

Bal-Kes’ten Jet’e darbe

’u ağırlayan Balıkesir, Sedat ve Beleck’le galibiyete uzandı. Konuk ekibin tek sayısı Oltan’dan gelirken; Bal-Kes, Nizamettin’le bir de penaltı kaçırdı.

1. Lig'in 23'üncü haftasında Balıkesir sahasında 'u 2-1 mağlup etti. Bal-Kes, 24'te Nizamettin'le penaltıdan yararlanamadı. Devre golsüz geçilirken, 54'te Sedat ev sahibini öne geçirdi: 1-0. Konuk ekip, 58'de Oltan'ın golüyle eşitliği sağladı: 1-1. 67'de Nizamettin'in pasında sert bir vuruşla topu ağlara gönderen Beleck, 2-1'lik galibiyeti getirdi. İç sahada üst üste 4. maçını kazanan Bal-Kes 32 puanla play-off iddiasını sürdürürken; Afyon 21 puanla ateş hattından çıkamadı.

BULAK: DIŞARI TAŞIYALIM
teknik direktörü Giray Bulak, galibiyetleri seri hale getirmeleri gerektiğini ifade etti. Bir kazanıp bir kaybettiklerini hatırlatan tecrübeli hoca, "İç sahadaki serimiz dört maç oldu. Dışarı da olumsuz şekilde dört maçlık bir serimiz var. Bunları dış sahaya taşıyarak seri yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 23.2.2019
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