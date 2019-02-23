Bal-Kes’ten Jet’e darbe
Afjet Afyon’u ağırlayan Balıkesir, Sedat ve Beleck’le galibiyete uzandı. Konuk ekibin tek sayısı Oltan’dan gelirken; Bal-Kes, Nizamettin’le bir de penaltı kaçırdı.
Spor Toto 1. Lig'in 23'üncü haftasında Balıkesir sahasında Afjet Afyon'u 2-1 mağlup etti. Bal-Kes, 24'te Nizamettin'le penaltıdan yararlanamadı. Devre golsüz geçilirken, 54'te Sedat ev sahibini öne geçirdi: 1-0. Konuk ekip, 58'de Oltan'ın golüyle eşitliği sağladı: 1-1. 67'de Nizamettin'in pasında sert bir vuruşla topu ağlara gönderen Beleck, 2-1'lik galibiyeti getirdi. İç sahada üst üste 4. maçını kazanan Bal-Kes 32 puanla play-off iddiasını sürdürürken; Afyon 21 puanla ateş hattından çıkamadı.
BULAK: DIŞARI TAŞIYALIM
Balıkesirspor teknik direktörü Giray Bulak, galibiyetleri seri hale getirmeleri gerektiğini ifade etti. Bir kazanıp bir kaybettiklerini hatırlatan tecrübeli hoca, "İç sahadaki serimiz dört maç oldu. Dışarı da olumsuz şekilde dört maçlık bir serimiz var. Bunları dış sahaya taşıyarak seri yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 23.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Bal-Kes’ten Jet’e darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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