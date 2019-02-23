Adana Demirspor'dan net galibiyet

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Süleyman, ceza sahasına doğru orta yaptı. Ceza sahasında müsait pozisyonda Kosecki'nin vuramadığı top Vedat'ın önünde kaldı. Vedat'ın şutunda top auta çıktı.

25'inci dakikada Adana Demirspor kontra atağında orta sahada topu alan Süleyman, ceza sahasına uzun pas attı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Kosecki rakibinden sıyrılarak müsait pozisyondaki Berk'e pasını verdi. Berk'in sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0

31'inci dakikada Adana Demirspor atağında sağ kanattan topu alan Kosecki rakiplerini geçerek hızla derine indi ve ceza sahasına ortaladı. Altı pasta topla buluşan Vedat düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0

33'üncü dakikada kaleci Çağlar'ın attığı uzun pası Pote kafayla Kosecki'ye indirdi. Kosecki bekletmeden ara pası atarak Berk'i kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Berk'in şutu kaleci Erce'de kaldı.

63'üncü dakikada Adana Demirspor'un organize atağında sağdan ilerleyen Süleyman rakibini geçerek içeriye ortasını yaptı kaleciyle karşı karşıya kalan Pote topa çok zayıf bir vuruş yapınca meşin yuvarlak Erce'nin kucağında kaldı.

70'inci dakikada Altınordu atağında Adana Demirspor ceza sahasında oluşan karambol sonrası top ceza sahası dışındaki Mehmet Murat'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top üsten dışarı çıktı.

72'nci dakikada Adana Demirspor atağında sağdan çizgiye inen Süleyman'ın sert ortasında Altınordu savunmasına çarpan top direkten döndü. Dönen topa bekletmeden vuran Vedat'ın şutu az farkla auta çıktı.

84'üncü dakikada Levent'in pasında Gladky topu ağlarla buluşturdu ve skoru tayin etti: 3-0.

Karşılaşma Adana Demirspor'un 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Emre Malok (xxx),Cemal Bingül (xxx), Muhammet Yumak (xxx)

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar (xx) - Traore (xx), Berk (xx), Vedat (xx) (Dk. 77 Gladky x), Kaan (xx) (Dk. 54 Batuhan x), Erdal (xx), Süleyman (xx), Semih (xx),Kosecki (xx) (Dk.46 Levent x), Rassoul (xx), Pote (xx)

ALTINORDU: Erce (xx) - Hasan (xx), Mehmet Murat (xx), Muhammed (xx) (Dk.46 Okan x), Alican (xx), Sefa (xx), Kerim (xx) (Dk. 35 Serdar x), Ali (xx), Berkay (xx), Anıl (xx) (Dk.76 Oğulcan x), Sinan (xx)

GOLLER: Dk. 25 Berk, Dk. 31 Vedat, Dk. 84 Gladky (Adana Demirspor),

SARI KARTLAR: Semih, Rassoul, Traore (Adana Demirspor) - Berkay, Sinan, Okan (Altınordu)