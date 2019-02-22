TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (21.02.19)

AFYONSPOR'DA MEŞALELİ İDMAN



Ligde 7 maç sonra Giresun'u devirerek 3 puanı hatırlayan Afyon'a taraftar desteği... Bugün Balıkesir ile yapılacak maç öncesi son idmanına meşalelerle gelen taraftarlar, moral verdi. Antrenmanı AK Parti Afyon Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek de izledi.



PLAY-OFF'U ZORLAYACAĞIZ



Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu Süper Lig'e çıkmak istediklerini ancak ilk hedefin ligde kalmayı garantilemek olduğunu söyledi. Ekmekçioğlu, "Stadımızla, altyapı tesislerimizle, doğru yapılanmayla Süper Lig'e ulaşırsak sürdürülebilir başarı yakalarız" diye konuştu.



SAMSUN'UN ÇIKIŞI SÜRECEK



Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, pazar günü İnegöl'ü yenerek galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini söyledi. Çakır, "İnegöl ikinci yarıda 5 maçı da kazandı. Biz de Eyüp ve Ankara Demir'i yendik. İnegöl ile çıkışımız sürecek" şeklinde konuştu.



EROĞLU'DA TATLI SIKINTI



Yarın A. Demir'e konuk olacak Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, orta sahada forma verme konusunda kararsız. 1-0 kazanılan Gazişehir maçında gol atan Alican ile yeni transfer Okan Derici'den birisi oynayacak.



ÜMİT ÖZAT'A 1 MAÇ CEZA



PFDK, Hatay maçında profesyonelliğe aykırı hareketlerinden dolayı Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat'a 1 maç ceza verdi. Özat, Altınordu maçında yok. Öte yandan yönetim takıma moral yemeği verdi. Davul çalınan yemekte futbolcular dans etti.



YENİ KAPTAN SOW OLDU



Ligin ikinci yarısında çıkılan 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Gazişehir'de Başkan Adil Konukoğlu duruma el attı. Kırmızı-siyahlılarda takım kaptanları Ahmet Kesim ve Gökhan Alsan'ın bu görevleri el değiştirerek Moussa Sow'a devredildi. İkinci kaptan Yalçın Kılıç üçüncü kaptan ise Günay Güvenç oldu



MENEMEN'İN HOCASI SUAT KAYA'DAN UYARI



TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Tuzla'yı deplasmanda 3-1 yenen Menemen'de Suat Kaya Fethiye maçı öncesi temkinli konuştu. Kaya, "Önceki hafta evimizde Tokat'ı yenemedik. Rakibe saygı duyacağız. Disiplini bırakmayacağız. Lider olmalıyız" dedi.



23. HAFTA AÇILIYOR



Spor Toto 1.Lig'de 23. hafta iki maçla açılıyor. Bugün saat 19.00'da Balıkesir, Afyon'u ağırlıyor, hakem Mert Güzenge olacak. Aynı saatte İstanbul, Hatay'ı konuk ediyor, Bahattin Şimşek düdük çalacak.