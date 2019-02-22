TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (21.02.19)
TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
AFYONSPOR'DA MEŞALELİ İDMAN
Ligde 7 maç sonra Giresun'u devirerek 3 puanı hatırlayan Afyon'a taraftar desteği... Bugün Balıkesir ile yapılacak maç öncesi son idmanına meşalelerle gelen taraftarlar, moral verdi. Antrenmanı AK Parti Afyon Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek de izledi.
PLAY-OFF'U ZORLAYACAĞIZ
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu Süper Lig'e çıkmak istediklerini ancak ilk hedefin ligde kalmayı garantilemek olduğunu söyledi. Ekmekçioğlu, "Stadımızla, altyapı tesislerimizle, doğru yapılanmayla Süper Lig'e ulaşırsak sürdürülebilir başarı yakalarız" diye konuştu.
SAMSUN'UN ÇIKIŞI SÜRECEK
Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, pazar günü İnegöl'ü yenerek galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini söyledi. Çakır, "İnegöl ikinci yarıda 5 maçı da kazandı. Biz de Eyüp ve Ankara Demir'i yendik. İnegöl ile çıkışımız sürecek" şeklinde konuştu.
EROĞLU'DA TATLI SIKINTI
Yarın A. Demir'e konuk olacak Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, orta sahada forma verme konusunda kararsız. 1-0 kazanılan Gazişehir maçında gol atan Alican ile yeni transfer Okan Derici'den birisi oynayacak.
ÜMİT ÖZAT'A 1 MAÇ CEZA
PFDK, Hatay maçında profesyonelliğe aykırı hareketlerinden dolayı Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat'a 1 maç ceza verdi. Özat, Altınordu maçında yok. Öte yandan yönetim takıma moral yemeği verdi. Davul çalınan yemekte futbolcular dans etti.
YENİ KAPTAN SOW OLDU
Ligin ikinci yarısında çıkılan 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Gazişehir'de Başkan Adil Konukoğlu duruma el attı. Kırmızı-siyahlılarda takım kaptanları Ahmet Kesim ve Gökhan Alsan'ın bu görevleri el değiştirerek Moussa Sow'a devredildi. İkinci kaptan Yalçın Kılıç üçüncü kaptan ise Günay Güvenç oldu
MENEMEN'İN HOCASI SUAT KAYA'DAN UYARI
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Tuzla'yı deplasmanda 3-1 yenen Menemen'de Suat Kaya Fethiye maçı öncesi temkinli konuştu. Kaya, "Önceki hafta evimizde Tokat'ı yenemedik. Rakibe saygı duyacağız. Disiplini bırakmayacağız. Lider olmalıyız" dedi.
23. HAFTA AÇILIYOR
Spor Toto 1.Lig'de 23. hafta iki maçla açılıyor. Bugün saat 19.00'da Balıkesir, Afyon'u ağırlıyor, hakem Mert Güzenge olacak. Aynı saatte İstanbul, Hatay'ı konuk ediyor, Bahattin Şimşek düdük çalacak.
- 22.2.2019
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (21.02.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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