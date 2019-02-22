TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (21.02.19)
22 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (21.02.19)

1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (21.02.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (21.02.19)

1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

AFYONSPOR'DA MEŞALELİ İDMAN

Ligde 7 maç sonra Giresun'u devirerek 3 puanı hatırlayan Afyon'a taraftar desteği... Bugün ile yapılacak maç öncesi son idmanına meşalelerle gelen taraftarlar, moral verdi. Antrenmanı AK Parti Afyon Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek de izledi.

PLAY-OFF'U ZORLAYACAĞIZ

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu 'e çıkmak istediklerini ancak ilk hedefin ligde kalmayı garantilemek olduğunu söyledi. Ekmekçioğlu, "Stadımızla, altyapı tesislerimizle, doğru yapılanmayla Süper Lig'e ulaşırsak sürdürülebilir başarı yakalarız" diye konuştu.

SAMSUN'UN ÇIKIŞI SÜRECEK

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, pazar günü İnegöl'ü yenerek galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini söyledi. Çakır, "İnegöl ikinci yarıda 5 maçı da kazandı. Biz de Eyüp ve Ankara Demir'i yendik. İnegöl ile çıkışımız sürecek" şeklinde konuştu.

EROĞLU'DA TATLI SIKINTI

Yarın A. Demir'e konuk olacak Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, orta sahada forma verme konusunda kararsız. 1-0 kazanılan Gazişehir maçında gol atan Alican ile yeni transfer 'den birisi oynayacak.

ÜMİT ÖZAT'A 1 MAÇ CEZA

PFDK, Hatay maçında profesyonelliğe aykırı hareketlerinden dolayı Adana Demirspor Teknik Direktörü 'a 1 maç ceza verdi. Özat, Altınordu maçında yok. Öte yandan yönetim takıma moral yemeği verdi. Davul çalınan yemekte futbolcular dans etti.

YENİ KAPTAN SOW OLDU

Ligin ikinci yarısında çıkılan 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Gazişehir'de Başkan Adil Konukoğlu duruma el attı. Kırmızı-siyahlılarda takım kaptanları Ahmet Kesim ve Gökhan Alsan'ın bu görevleri el değiştirerek 'a devredildi. İkinci kaptan Yalçın Kılıç üçüncü kaptan ise oldu

MENEMEN'İN HOCASI SUAT KAYA'DAN UYARI

2. Lig 'ta lider Tuzla'yı deplasmanda 3-1 yenen Menemen'de Fethiye maçı öncesi temkinli konuştu. Kaya, "Önceki hafta evimizde Tokat'ı yenemedik. Rakibe saygı duyacağız. Disiplini bırakmayacağız. Lider olmalıyız" dedi.

23. HAFTA AÇILIYOR

Spor Toto 1.Lig'de 23. hafta iki maçla açılıyor. Bugün saat 19.00'da Balıkesir, Afyon'u ağırlıyor, hakem Mert Güzenge olacak. Aynı saatte İstanbul, Hatay'ı konuk ediyor, Bahattin Şimşek düdük çalacak.

  1. 22.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (21.02.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN