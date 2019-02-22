Eyüp Arın Adanaspor'da!
22 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri 'da!

'da!

Eyüp Arın Adanaspor'da!

’ı yollayan , göreve ’ı getirdi. Arın sezon sonuna kadar imzaladı.

Spor Toto 1. Lig'e sezona ile başlayan 6. haftada ile anlaşmıştı. Turuncu-beyazlılarda 16 maça çıkan Demirbakan; 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Son iki maçta 5 puan kaybının faturası teknik direktör Demirbakan'a kesilmişti. Demirbakan'ın yerine altyapı sorumlusu getirildi. 1996'dan bu yana kulüpte görev yapan Arın, 9. kez Adana'da teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

  1. 22.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eyüp Arın Adanaspor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN