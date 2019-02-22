Coşkun Demirbakan’ı yollayan Adanaspor, göreve Eyüp Arın’ı getirdi. Arın sezon sonuna kadar imzaladı.
Spor Toto 1. Lig'e sezona Cihat Arslan ile başlayan Adanaspor 6. haftada Coşkun Demirbakan ile anlaşmıştı. Turuncu-beyazlılarda 16 maça çıkan Demirbakan; 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Son iki maçta 5 puan kaybının faturası teknik direktör Demirbakan'a kesilmişti. Demirbakan'ın yerine altyapı sorumlusu Eyüp Arın getirildi. 1996'dan bu yana kulüpte görev yapan Arın, 9. kez Adana'da teknik direktörlük koltuğuna oturdu.
- 22.2.2019
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
Eyüp Arın Adanaspor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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