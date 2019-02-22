Eyüp Arın Adanaspor'da!

Spor Toto 1. Lig'e sezona Cihat Arslan ile başlayan Adanaspor 6. haftada Coşkun Demirbakan ile anlaşmıştı. Turuncu-beyazlılarda 16 maça çıkan Demirbakan; 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Son iki maçta 5 puan kaybının faturası teknik direktör Demirbakan'a kesilmişti. Demirbakan'ın yerine altyapı sorumlusu Eyüp Arın getirildi. 1996'dan bu yana kulüpte görev yapan Arın, 9. kez Adana'da teknik direktörlük koltuğuna oturdu.