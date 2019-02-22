Denizlispor'dan taraftarına mesaj
22 Şubat 2019, Cuma
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Denizlispor'dan taraftarına mesaj

Denizlispor'dan taraftarına mesaj

Denizlispor’da , Osmanlı karşısında destek istedi: Takımlar birbirini net tanıyor. Taraftar önemli faktör, 90 dakika destek bekliyoruz.

SPOR Toto 1. Lig lideri Denizlispor'da Teknik Direktör , Osmanlı maçı öncesi taraftara seslendi. Taraftardan 90 dakika destek bekleyen İldiz, 1-1 biten Eskişehir deplasmanında kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. Tecrübeli hoca, "Saha içinde takımlar birbirilerini çok net tanıyor. 90 dakika hiç durmadan destek bekliyoruz. Maç sonunda hep birlikte galibiyeti kutlarız" yorumunu yaptı. Zorluk derecesi yüksek maçları arka arkaya yaptıklarını söyleyen Horoz'un hocası, "Hedefi yakalamak istiyorsak tüm bu zorlukları aşmak zorundayız. Osmanlıspor maçı da bunlardan biri. Şu anda biraz önde gidiyoruz. Diğer takımlara oranla küçük de olsa bir puan avantajımız var. Bu hiçbir şekilde yeterli değil. Kazanırsak ufak bir avantajımız olur ama ligde bir kopma olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

ASBAŞKAN FIRAT İDDİALI: "KESİNLİKLE YENECEĞIZ"

Denizlispor Asbaşkanı Ali Fırat, hayati önem taşıyan bir müsabaka oynayacaklarını belirterek, "Osmanlıspor'u ya yeneceğiz, ya yeneceğiz" açıklamasını yaptı.

  1. 22.2.2019
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