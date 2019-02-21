TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (20.02.19)
TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
HOCALAR DA İTİRAZ EDEBİLSİN
Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, yarınki Afyonspor maçına takım olarak hazır olduklarını belirterek, "Stresi, baskısı yüksek bir maç olacak" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, VAR'ın 1. Lig'de çok işe yarayacağını söylerken, "VAR'da sadece hakemler değil, hocaların da itiraz hakkı olmalı. Hak geçmemeli" yorumunu yaptı.
KURTULUŞ BELLİ
Eskişehir'de Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Gökhan Yıldırım, wyscout sistemine girdiklerini söyledi. Yıldırım, Y. Zelanda'dan Afrika'ya oyuncu taraması yapıldığını ve ileride gelme ihtimali olan transfer yasağına karşı korunacaklarını söyledi.
"KOPMAYACAĞIZ"
Son 3 maçta 1 puan çıkaran ve üst sıralardan uzaklaşan Hatay, zirveden kopmak istemiyor. Yarın İstanbulspor deplasmanına çıkacak Hatay'da İlhan Palut hoca, kazanıp Play-Off hattında kalacaklarını belirtti.
ASLAN PARÇALADI
Bolu Başkanı Necip Çarıkçı, 1-0 kaybedilmesine rağmen Altay maçındaki futboldan memnun kaldığını açıkladı. Çarıkçı, "Adana ve İstanbul bize geliyor. 6 puan almak istiyoruz. Çıkış yapmamız gerekiyor. Artık son noktaya geldik" diye konuştu.
FENERBAHÇE'Yİ ÇOK İSTEMİŞTİK
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyip çeyrek finalde Trabzonspor'la eşleşen Ümraniye'de futbolcu Atabey Çiçek çarpıcı konuştu. Çiçek, "Kura çekilirken Fenerbahçe'yi çok istedik ve oldu. Onları eledik. İnşallah Trabzonspor'u da geçip yarı finale kalacağız" şeklinde konuştu.
ALTINORDU PUSUDA
Adana Demir'e cumartesi konuk olacak Altınordu, maçtan 2 gün önce şehre gidiyor. Maçı kazanarak Play-Off hattındaki yerini korumak isteyen İzmir ekibi, Adana'ya erken giderek şehirde daha çok dinlenme ve çalışma fırsatı bulacak.
8 PUAN MI ALIYOR?
Samsunspor'da Başkan Ali Uyanık rakipleri eleştirdi. Uyanık, kendileriyle oynanan maçlarda rakiplerin yüksek prim verdiklerini belirterek, "Bizi yenene 8 puan mı veriliyor? Diğer maçlarda bu yok" dedi.
DÖRT MAÇIMIZ KADER ÇİZER
28 puanla 11'inci olan Altay'da Sportif Direktör Özden Töraydın, 4 maçın lig kaderini çizeceğini söyledi. Töraydın "10 puana Play-Off hattına gireriz" diye konuştu.
- 21.2.2019
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Akhisarspor'dan Yılmaz Vural hamlesi!
Toplam 3
Yorum
Sacit Akhisar Yılmaz için son şans ya devam ya tamam küme düşerse hoca futbolun dışında başka işler yapsın saha dışı hareketleri prim yapar
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Derbi öncesi Beşiktaş'a şok!
Toplam 5
Yorum
John Slaven biliç gelirse takımın borcu varyetleri yetmez arka bahçe Veli Aras mitroviç yüklü dövizler dolar
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Nazilli Belediyespor deplasmanda güldü
Toplam 1
Yorum
zorro yazın hakeme tepkileri de, 2 net penaltıyı, 5 metreden ofsaytı hatta oyuncu atmak istemedi golü. ama hakem oyna dedi at golünü dediğini de y
TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (20.02.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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