TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (20.02.19)

HOCALAR DA İTİRAZ EDEBİLSİN



Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, yarınki Afyonspor maçına takım olarak hazır olduklarını belirterek, "Stresi, baskısı yüksek bir maç olacak" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, VAR'ın 1. Lig'de çok işe yarayacağını söylerken, "VAR'da sadece hakemler değil, hocaların da itiraz hakkı olmalı. Hak geçmemeli" yorumunu yaptı.



KURTULUŞ BELLİ



Eskişehir'de Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Gökhan Yıldırım, wyscout sistemine girdiklerini söyledi. Yıldırım, Y. Zelanda'dan Afrika'ya oyuncu taraması yapıldığını ve ileride gelme ihtimali olan transfer yasağına karşı korunacaklarını söyledi.



"KOPMAYACAĞIZ"



Son 3 maçta 1 puan çıkaran ve üst sıralardan uzaklaşan Hatay, zirveden kopmak istemiyor. Yarın İstanbulspor deplasmanına çıkacak Hatay'da İlhan Palut hoca, kazanıp Play-Off hattında kalacaklarını belirtti.



ASLAN PARÇALADI



Bolu Başkanı Necip Çarıkçı, 1-0 kaybedilmesine rağmen Altay maçındaki futboldan memnun kaldığını açıkladı. Çarıkçı, "Adana ve İstanbul bize geliyor. 6 puan almak istiyoruz. Çıkış yapmamız gerekiyor. Artık son noktaya geldik" diye konuştu.



FENERBAHÇE'Yİ ÇOK İSTEMİŞTİK



Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyip çeyrek finalde Trabzonspor'la eşleşen Ümraniye'de futbolcu Atabey Çiçek çarpıcı konuştu. Çiçek, "Kura çekilirken Fenerbahçe'yi çok istedik ve oldu. Onları eledik. İnşallah Trabzonspor'u da geçip yarı finale kalacağız" şeklinde konuştu.



ALTINORDU PUSUDA



Adana Demir'e cumartesi konuk olacak Altınordu, maçtan 2 gün önce şehre gidiyor. Maçı kazanarak Play-Off hattındaki yerini korumak isteyen İzmir ekibi, Adana'ya erken giderek şehirde daha çok dinlenme ve çalışma fırsatı bulacak.



8 PUAN MI ALIYOR?



Samsunspor'da Başkan Ali Uyanık rakipleri eleştirdi. Uyanık, kendileriyle oynanan maçlarda rakiplerin yüksek prim verdiklerini belirterek, "Bizi yenene 8 puan mı veriliyor? Diğer maçlarda bu yok" dedi.



DÖRT MAÇIMIZ KADER ÇİZER



28 puanla 11'inci olan Altay'da Sportif Direktör Özden Töraydın, 4 maçın lig kaderini çizeceğini söyledi. Töraydın "10 puana Play-Off hattına gireriz" diye konuştu.