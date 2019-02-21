Stancu'dan güven mesajı
21 Şubat 2019, Perşembe
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Stancu'dan güven mesajı

Stancu'dan güven mesajı

’a 2 gol atarak G.Birliği’nin 4 maçlık yenilgi serisine son veren Stancu, “Goller sürecek” dedi.

1. Lig'in ilk yarısını lider kapattıktan sonra ikinci yarıdaki 4 maçta yenilgi alan , geçen hafta 'u 2-1 devirmişti. Zorlu maçta 2 gol atarak takımına 3 puan kazandıran Bogdan Stancu, "Gollerim sürecek. Gençlerbirliği Süper Lig'i fazlasıyla hak ediyor. Geri döneceğiz" şeklinde konuştu.

  1. 21.2.2019
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