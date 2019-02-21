"Osmanlıspor maçını kazanmak istiyoruz"
Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz: "Her maç final olacak, bu hafta sonu oynayacağımız maç da bunlardan birisi"
Spor Toto 1. Lig'in lideri Abalı Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, sahalarında oynayacakları Osmanlıspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.
Ligin 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü Osmanlıspor'u konuk edecek Abalı Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Osmanlıspor'un ligin en tecrübeli ekiplerinden olduğunu vurgulayan İldiz, şöyle konuştu:
"Küçük de olsa puan avantajımız var ama tabii bu hiçbir şekilde yeterli değil. Hafta sonu çok önemli bir müsabaka oynayacağız. Rakibimizin kadrosu iyi. Bizim de bir kadromuz ve camiamız var. Hafta sonu güzel bir maç olacak, diye düşünüyorum. Sahamızda oynayacağımız Osmanlıspor maçını kazanmak istiyoruz. Henüz ligde bir kopma olacağını sanmıyorum. İnşallah kopma olursa da biz koparız. Ama dediğim gibi kazanmamız önemli ve devam ettirmemiz lazım. Gerçekten her maç final olacak, bu hafta sonu oynayacağımız maç da bunlardan birisi."
- Antrenman
Abalı Denizlispor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör İldiz yönetimindeki antrenmanla sürdürdü.
Futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışması yaptı. Topla devamlılık çalışması yapan yeşil-siyahlı ekip idmanı çift kale maçla bitirdi.
- 21.2.2019 12:48
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