Giresunspor'da hedef üst sıralar
21 Şubat 2019, Perşembe
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Giresunspor'da hedef üst sıralar

Giresunspor'da hedef üst sıralar

’da , “Takımla acı gerçekleri konuştuk. Kaliteli bir takımız, bu durumdan kesin kurtulacağız” dedi.

Ligde 22 puanla 15. sırada bulunan Giresunspor'da Teknik Direktör , açıklamalarda bulundu. Puan tablosundaki durumdan memnun olmadıklarını belirten Kılıç, "Oyuncularımızla toplantıda neler yapmamız gerektiğini ve acı gerçekleri konuştuk. Evet, kabullenmesi güç bir şey ama bu kadar kaliteli bir takımın bu yerlerde olması kendi adımıza hem ayıp hem de üzüntü verici bir durum" dedi. Bu haftaki Altay maçını kazanmaktan başka bir düşünceye sahip olmadıklarını belirtti.

  1. 21.2.2019
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