Altay fobiyi sonlandırma peşinde

Ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanarak iyi bir başlangıç yapan Altay, iç sahadaki kötü gidişatı da Boluspor karşılaşmasıyla değiştirmek istiyor. Taraftarı önünde oynadığı maçlardan 3 puan çıkarmakta zorlanan siyahbeyazlılar, 6 galibiyetinin yalnızca 2'sini İzmir'de aldı. Kendi evinde son olarak 12. haftada oynadığı Adana Demirspor maçını 3-0 kazanan İzmir ekibi, daha sonra Altınordu'ya 2-1 ve ile Afyon'a da 1-0 mağlup oldu. Afjet Afyon ve İstanbulspor ile de 1-1 berabere kalarak taraftarlarına galibiyet armağan edemedi.



EN BÜYÜK KOZ LEANDRO KAPPEL



Altay'da ilk yarının sonunda eski takımı Denizlispor'a transfer olması gündeme gelen Leandro Kappel fırtına gibi esmeye başladı. İkinci devrede oyununu başka bir kimliğe büründüren Hollandalı sağ kanat, dört maçın üçünde skora direkt katkı yaptı. Toplanan 8 puana, 2 gol ve 1 asistle katkı sağlayan 29 yaşındaki oyuncu, diğer gollerin de hazırlanış aşamasında yer alarak teknik heyet ve taraftarların gözüne girdi. Kafalardaki soru işaretlerini silen Kappel'in, Boluspor karşısında da Sait Karafırtınalar'ın en büyük kozlarından biri olması bekleniyor.