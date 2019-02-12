TFF 1. Lig ve 2. Lig'de günün özeti! (11.02.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.



4 DAKİKADA BATUHAN

Türk futbolunun hırçın çocuğu Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor macerasına iyi başladı. Kırklareli karşısında durum 1-0'ken 62'de oyuna giren 27 yaşındaki oyuncu, 66 ve 70'te attığı iki golle takımını ipten aldı. Batuhan, ilk maçındaki performansıyla beğeni topladı.



ALTIN GAKGOŞ'TA

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Elazığspor, mutlu sona çok yakın... Bordo-beyazlı yönetimin, 61 yaşındaki Erhan Altın'la yaptığı görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. Tarafların detayları konuştuğu ve imzaların kısa sürede atılacağı belirtildi. Son olarak Şanlıurfaspor'u çalıştıran tecrübeli çalıştırıcı, Alanya, Samsun, Giresun, Göztepe, Denizli ve Kocaelispor gibi takımlarda da görev yaptı.



'MUTLAKA KAZANMALIYIZ'

Lider Denizlispor karşısında 14 haftalık yenilmezlik serisi son bulan Altınordu, gözünü Gazişehir maçına çevirdi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk iki iddiamızı son ana kadar kovalamak için mutlaka kazanmalıyız" dedi.



DEMİR'İN SON ÇARESİ HATAY

Büyük umutlarla girdiği sezonda hayal kırıklığı yaşayan Adana Demirspor, bir türlü istikrarı yakalayamıyor. Hakan Kutlu'nun ardından Yılmaz Vural'la da yollarını ayıran ve Ümit Özat'ı görev getiren lacivert-mavililer, tecrübeli hocayla çıktığı ilk maçta İstanbulspor'a 2-0 mağlup olarak şok yaşadı. Gelecek hafta zirvedeki ekiplerden Hatay'a konuk olacak Demir, kazanarak play-off potasında tutunmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Ümit Özat, "Kendimizi bulmak için büyük bir fırsatımız var. Camiaya yakışan şekilde oynamalıyız. Play-off'tan da olsa Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.



SÖZERİ'DEN SON SALVO

Son 4 maçını kaybeden Gençlerbirliği'nde tehlike çanları çalıyor. Daha önce 'panik yapmıyoruz' açıklamasını yapan teknik direktör Erkan Sözeri'nin oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Zaman daralıyor. Kendinize çeki düzen verin" mesajını ilettiği öğrenildi.



KARŞIYAKA'NIN ZORLU VİRAJI

TFF 3. Lig 2. Grup'taki son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen Karşıyaka, zirvedeki takımlarla oynayacağı maçlara hazırlanıyor. Sıradaki üç maçta Esenler Erok (d), Kırşehir ve Altındağ (d) ile karşılaşacak yeşilkırmızılı ekibin hocası Mesut Toros, zorlu seriden maksimum puanla ayrılmak seriden maksimum puanla ayrılmak istediklerini dile getirdi.



NAZİLLİ'NİN HEDEFİ ZİRVE

Son olarak Tire 1922'yi 2-1 yenen 3. Lig 1. Grup ekibi Nazilli Belediye, doludizgin ilerliyor. 14 maçtır kaybetmeyen Ege temsilcisi, 36 puanla 3'üncü sıraya yerleşti. Nevşehir ve Hekimoğlu'nu takibini sürdüren Nazilli'de teknik direktör Ahmet Yavuz, "Uzun maratonda her hafta zirveye biraz daha yaklaşacağız" ifadeleri ile iddiasını ortaya koydu.



GÜNDEM BÜLENT DEMİRKANLI

TFF 3. Lig 3. Grup'ta deplasmanda Serik Belediye'ye 3-1 yenilen ve Tolga Doğantez'le yollarını ayıran Bucaspor'da arayışlar başladı. Sarı-lacivertli yönetimin son olarak Bayburt İl Özel İdare'yi çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam Bülent Demirkanlı ile görüştüğü öğrenildi. Bu sezon Yüksel Kepoğlu, Algun Erdem ve Tolga Doğantez'le çalışan Bucaspor, 15 puanla son sırada yer alıyor.



GÖZLER ZİRVEDE

Geçtiğimiz hafta son sıradaki Tokatspor ile 1-1 berabere kalan Menemen Belediyespor, 3-0'lık Tarsus İdmanyurdu galibiyetiyle rahat nefes aldı. Gelecek hafta lider Tuzla'ya konuk olacak sarı-lacivertli ekibin hocası Suat Kaya, "Mutlaka sahadan galibiyetle ayrılmalıyız. Zirveyi ele geçirmek istiyoruz" dedi.



UŞAK, EVİNDE YOK

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sahasında lider Sakaryaspor'la golsüz berabere kalan Utaş Uşakspor evindeki son 5 maçta galibiyet yüzü göremedi. Son olarak Gaziantepspor'u 3-0 yenen Ege ekibi daha sonra 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. 10. sırada kalan Uşak, bu hafta Amed Sportif'le karşı karşıya gelecek.