Hasret bitiyor
Yücel İldiz’le 13 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmeyen ve liderlik koltuğunda oturan yeşil-siyahlılar, 9 yıldır mücadele ettiği 1. Lig’de mutlu sona yaklaşıyor.
Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor fırtınası hız kesmeden sürüyor. Son olarak Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 13 maça çıkartan Horozlar, Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerliyor. 2009-10 sezonunda veda ettiği lige 9 yıl aradan sonra dönmenin hesaplarını yapan yeşil-siyahlıların teknik patronu Yücel İldiz, "Taraftarımızın muhteşem desteğiyle yolumuza devam ediyoruz. Umarım sezon sonunda bize gönül verenlere Süper Lig coşkusu yaşatırız" şeklinde konuştu. Kariyerinde Kardemir Karabükspor ve Yeni Malatyaspor'u toplamda 3 kez Süper Lig'e çıkartan tecrübeli hoca, camia olarak mutlu olduklarını belirtti ve sözlerini şöyle tamamladı: Büyük bir mücadele örneği veren futbolcularımı kutluyorum. Yönetim, futbolcu ve taraftar, yani tüm camia olarak hep birlikte inanıyoruz. Bundan sonra da her maç çok çetin geçecek. Biz işimize bakacağız, sağlam basacağız. Herkes de zorluğun bilincinde. Buna göre sıkı sıkıya çalışarak yolumuza devam edeceğiz.
- 12.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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