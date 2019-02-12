Hasret bitiyor – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Hasret bitiyor

Hasret bitiyor

’le 13 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmeyen ve liderlik koltuğunda oturan yeşil-siyahlılar, 9 yıldır mücadele ettiği 1. Lig’de mutlu sona yaklaşıyor.

1. Lig'de Denizlispor fırtınası hız kesmeden sürüyor. Son olarak Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 13 maça çıkartan Horozlar, hedefine emin adımlarla ilerliyor. 2009-10 sezonunda veda ettiği lige 9 yıl aradan sonra dönmenin hesaplarını yapan yeşil-siyahlıların teknik patronu , "Taraftarımızın muhteşem desteğiyle yolumuza devam ediyoruz. Umarım sezon sonunda bize gönül verenlere Süper Lig coşkusu yaşatırız" şeklinde konuştu. Kariyerinde ve 'u toplamda 3 kez Süper Lig'e çıkartan tecrübeli hoca, camia olarak mutlu olduklarını belirtti ve sözlerini şöyle tamamladı: Büyük bir mücadele örneği veren futbolcularımı kutluyorum. Yönetim, futbolcu ve taraftar, yani tüm camia olarak hep birlikte inanıyoruz. Bundan sonra da her maç çok çetin geçecek. Biz işimize bakacağız, sağlam basacağız. Herkes de zorluğun bilincinde. Buna göre sıkı sıkıya çalışarak yolumuza devam edeceğiz.

  1. 12.2.2019
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