Es-Es, şova hazırlanıyor
Denizli maçının biletlerine akın eden kırmızısiyahlı taraftarlar, tribünlerde şov yapacak.
Transfer yasağının kalkmasından sonra çıktığı iki maçta Gençlerbirliği (3-2) ve Karabükspor'u (4-0) mağlup eden Eskişehirspor, seyircisi önünde lider Denizlispor'u da mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Sezon boyunca takımlarına büyük destek veren kırmızı-siyahlı taraftarların, karşılaşmanın biletlerine büyük ilgi gösterdiği belirtildi. 32 bin kişilik Eskişehir Stadyumu'nda şölene hazırlanan taraftarlar, kombineler dahil olmak üzere 20 bin bileti tüketti. Pazar gününe kadar biletlerin tamamen tükenmesi beklenirken, görsel bir şov hazırlığı olduğu da bildirildi.
- 12.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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