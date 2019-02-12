Es-Es, şova hazırlanıyor – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Es-Es, şova hazırlanıyor

Es-Es, şova hazırlanıyor

maçının biletlerine akın eden kırmızısiyahlı taraftarlar, tribünlerde şov yapacak.

yasağının kalkmasından sonra çıktığı iki maçta (3-2) ve 'u (4-0) mağlup eden , seyircisi önünde lider Denizlispor'u da mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Sezon boyunca takımlarına büyük destek veren kırmızı-siyahlı taraftarların, karşılaşmanın biletlerine büyük ilgi gösterdiği belirtildi. 32 bin kişilik Stadyumu'nda şölene hazırlanan taraftarlar, kombineler dahil olmak üzere 20 bin bileti tüketti. Pazar gününe kadar biletlerin tamamen tükenmesi beklenirken, görsel bir şov hazırlığı olduğu da bildirildi.

  1. 12.2.2019
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