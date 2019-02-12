Büyük Altay geri döndü
Adana’yı geriden gelerek 3-2 deviren Altay’da teknik direktör Karafırtırtınalar, “Büyük Altay geri döndü” ifadeleriyle iddiasını gösterdi.
İlk yarısını 2-0 geride kapattığı Adana deplasmanında 3-2'lik tarihi bir zafere imza atan Altay'da, galibiyetin coşkusu yaşanıyor. Takımının başında çıktığı ikinci maçta siftah yapan teknik direktör Sait Karafırtınalar, istek ve arzunun ön plana çıktığı kritik bir galibiyet aldıklarını ifade etti. Alt sıralardan bir an önce kurtulmak istediklerini aktaran tecrübeli hoca, "2-0'dan maçı çevirmek kolay şey değil. Adana'da bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Farklı kazanabileceğimiz bir müsabaka oldu. Büyük Altay geri döndü" diye konuştu. Ümraniye ve Adana galibiyetleriyle bu sezon ilk kez üst üste iki dış saha maçını kazanan siyah- beyazlılarda, sarı kart cezasından dönen Paixao da gollerine devam etti. İzmir ekibinin galibiyet sayısına imza atan Portekizli oyuncu, 16 golle krallık yarışında zirvedeki yerini korudu.
- 12.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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