İlk yarısını 2-0 geride kapattığı Adana deplasmanında 3-2'lik tarihi bir zafere imza atan Altay'da, galibiyetin coşkusu yaşanıyor. Takımının başında çıktığı ikinci maçta siftah yapan teknik direktör Sait Karafırtınalar, istek ve arzunun ön plana çıktığı kritik bir galibiyet aldıklarını ifade etti. Alt sıralardan bir an önce kurtulmak istediklerini aktaran tecrübeli hoca, "2-0'dan maçı çevirmek kolay şey değil. Adana'da bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Farklı kazanabileceğimiz bir müsabaka oldu. Büyük Altay geri döndü" diye konuştu. Ümraniye ve Adana galibiyetleriyle bu sezon ilk kez üst üste iki dış saha maçını kazanan siyah- beyazlılarda, sarı kart cezasından dönen Paixao da gollerine devam etti. İzmir ekibinin galibiyet sayısına imza atan Portekizli oyuncu, 16 golle krallık yarışında zirvedeki yerini korudu.