Büyük Altay geri döndü – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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geri döndü

Büyük Altay geri döndü

’yı geriden gelerek 3-2 deviren Altay’da Karafırtırtınalar, “ geri döndü” ifadeleriyle iddiasını gösterdi.

İlk yarısını 2-0 geride kapattığı deplasmanında 3-2'lik tarihi bir zafere imza atan Altay'da, galibiyetin coşkusu yaşanıyor. Takımının başında çıktığı ikinci maçta siftah yapan Sait Karafırtınalar, istek ve arzunun ön plana çıktığı kritik bir galibiyet aldıklarını ifade etti. Alt sıralardan bir an önce kurtulmak istediklerini aktaran tecrübeli hoca, "2-0'dan maçı çevirmek kolay şey değil. Adana'da bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Farklı kazanabileceğimiz bir müsabaka oldu. geri döndü" diye konuştu. Ümraniye ve Adana galibiyetleriyle bu sezon ilk kez üst üste iki dış saha maçını kazanan siyah- beyazlılarda, sarı kart cezasından dönen Paixao da gollerine devam etti. ekibinin galibiyet sayısına imza atan Portekizli oyuncu, 16 golle krallık yarışında zirvedeki yerini korudu.

  1. 12.2.2019
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