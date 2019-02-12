Boğalar’ın korkusu yok – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Boğalar’ın korkusu yok

Boğalar’ın korkusu yok

Demir’i 2-0’la geçerek kötü gidişata dur diyen İstanbulspor, önümüzdeki haftalara umutlu bakıyor.

1. Lig'deki 7 maçlık galibiyet hasretine Demirspor karşısında son veren İstanbulspor, seri galibiyetlerle üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Her maça 3 puan parolasıyla çıktıklarını hatırlatan sarı-siyahlı kulübün başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Yedi maç sonra kazandığımız için mutluyuz. İlerleyen haftalarda puan durumunda daha da yukarılara çıkacağımıza inanıyorum. " ve teknik ekibe güveniyoruz. Düşme korkusu yaşamıyoruz. Devre arası yaptığımız transferle takım güç kazandı. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 12.2.2019
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