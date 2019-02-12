Boğalar’ın korkusu yok

Spor Toto 1. Lig'deki 7 maçlık galibiyet hasretine Adana Demirspor karşısında son veren İstanbulspor, seri galibiyetlerle üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Her maça 3 puan parolasıyla çıktıklarını hatırlatan sarı-siyahlı kulübün başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Yedi maç sonra kazandığımız için mutluyuz. İlerleyen haftalarda puan durumunda daha da yukarılara çıkacağımıza inanıyorum. "Fatih Tekke ve teknik ekibe güveniyoruz. Düşme korkusu yaşamıyoruz. Devre arası yaptığımız transferle takım güç kazandı. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.