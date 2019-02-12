Boğalar’ın korkusu yok
Adana Demir’i 2-0’la geçerek kötü gidişata dur diyen İstanbulspor, önümüzdeki haftalara umutlu bakıyor.
Spor Toto 1. Lig'deki 7 maçlık galibiyet hasretine Adana Demirspor karşısında son veren İstanbulspor, seri galibiyetlerle üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Her maça 3 puan parolasıyla çıktıklarını hatırlatan sarı-siyahlı kulübün başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Yedi maç sonra kazandığımız için mutluyuz. İlerleyen haftalarda puan durumunda daha da yukarılara çıkacağımıza inanıyorum. "Fatih Tekke ve teknik ekibe güveniyoruz. Düşme korkusu yaşamıyoruz. Devre arası yaptığımız transferle takım güç kazandı. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
- 12.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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