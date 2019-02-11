Lidere selam dur
14 maçtır kaybetmeyen İzmir ekibini tecrübeli ismi Burak Çalık’ın golüyle deviren Denizlispor liderliğini devam ettirdi. Horozlar’ın yenilmezlik serisi de 13 maça çıktı.
Spor Toto 1. Lig'de 'iki yenilmez' dün akşam karşı karşıya geldi. Lider Denizlispor, sahasında konuk ettiği 14 maçtır kaybetmeyen Altınordu'yu yenerek liderliğini devam ettirdi. Yücel İldiz yönetiminde adeta şaha kalkan yeşil-siyahlılar yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı, puanını 46'ya yükseltti en yakın rakipleri Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'ne de 5'er puan fark attı. Denizlispor'un 35. dakikada bir topunun direkten döndüğü mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere bitti. 65'te sahneye çıkan Horozlar'ın tecrübeli ismi Burak Çalık takımını galibiyete taşıyan gole imzasını koydu. Denizli haftaya Eskişehir'le karşılaşacak. Altınordu'nun rakibi ise Gazişehir olacak.
- 11.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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