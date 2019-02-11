3 puan hasreti bitti – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
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3 puan hasreti bitti

3 puan hasreti bitti

Teknik direktör ’ı yollayıp ’ı getiren , deplasmanda İstanbulspor’a 2-0 yenildi. Sarı-siyahlılar bu sonuçla 7 hafta sonra galibiyeti hatırladı.

1. Lig'de yaptığı transferlerin dışında üçüncü kez teknik adam değişikliğine giden umduğunu bulamıyor. Geçen hafta 'ı gönderip 'ı getiren Adana Demir 'dan boynu bükük ayrıldı. 77'de İbrahim Yılmaz kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-0. 87'de Talha'nın çıkarken kaptırdığı top sonrası Halil İbrahim 2-0 yaptı. İstanbul 7 maç sonra güldü.
  1. 11.2.2019
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