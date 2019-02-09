Giresunspor'da Kemal Kılıç dönemi
Teknik direktör arayışlarında mutlu sona ulaşan Giresun, 62 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Kemal Kılıç’la bugün resmi sözleşme imzalayacak.
Ümit Özat'la yollarını ayıran Giresunspor, teknik direktörlük koltuğunu Kemal Kılıç'a emanet ediyor. 62 yaşındaki tecrübeli hocayla bir araya gelen yeşilbeyazlı yönetimin, prensipte anlaşma sağladığı bildirildi. Bugün resmi imzaların atılacağını belirten kulüp başkanı Sacit Ali Eren, "Birçok isimle görüşme gerçekleştirdik. Kemal hoca ile bir araya geldikten sonra kulübümüze daha uygun olacağını düşündük. Ligde daha üst sıraları hedefliyoruz ve gelecekten de ümitliyiz" diye konuştu.
ÜMİT ÖZAT, SİNYALLER ALDI
Son olarak Şanlıurfaspor'u çalıştıran Kılıç; Eskişehir, Bolu, Sivas, Buca, Karşıyaka, Ankaragücü ve Göztepe gibi birçok takımda görev yaptı. Öte yandan Başkan Eren, Ümit Özat'ın bırakıp gittiği iddialarının tam olarak gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ümit hoca benden bazı sinyaller aldığı için müsaade istedi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, iş olmadan önce de beni aradı görüştük ve herhangi bir bir sorun olmadığını söyledik. Sonuçta yollarımızı ayırdığımız bir isimdi."
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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