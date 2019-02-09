Giresunspor'da Kemal Kılıç dönemi
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Giresunspor'da dönemi

Giresunspor'da Kemal Kılıç dönemi

Teknik direktör arayışlarında mutlu sona ulaşan Giresun, 62 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı ’la bugün resmi sözleşme imzalayacak.

'la yollarını ayıran Giresunspor, teknik direktörlük koltuğunu 'a emanet ediyor. 62 yaşındaki tecrübeli hocayla bir araya gelen yeşilbeyazlı yönetimin, prensipte anlaşma sağladığı bildirildi. Bugün resmi imzaların atılacağını belirten kulüp başkanı Sacit Ali Eren, "Birçok isimle görüşme gerçekleştirdik. Kemal hoca ile bir araya geldikten sonra kulübümüze daha uygun olacağını düşündük. Ligde daha üst sıraları hedefliyoruz ve gelecekten de ümitliyiz" diye konuştu.


ÜMİT ÖZAT, SİNYALLER ALDI

Son olarak Şanlıurfaspor'u çalıştıran Kılıç; , Bolu, , Buca, Karşıyaka, Ankaragücü ve gibi birçok takımda görev yaptı. Öte yandan Başkan Eren, Ümit Özat'ın bırakıp gittiği iddialarının tam olarak gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ümit hoca benden bazı sinyaller aldığı için müsaade istedi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, iş olmadan önce de beni aradı görüştük ve herhangi bir bir sorun olmadığını söyledik. Sonuçta yollarımızı ayırdığımız bir isimdi."

  1. 9.2.2019
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