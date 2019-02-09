Afyonspor'da yeni patron Erginer

Büyük umutlarla yükseldiği 1. Lig'de beklediği başarıyı yakalayamayan Afjet Afyonspor, teknik direktör arayışlarında son aşamaya geldi. Sezona Serhat Gülpınar ile başlayan ve daha sonra takımı Serhat Güller'e emanet eden mor-beyazlılar, rotasını bu kez de Reha Erginer'e kırdı. Son olarak Denizli'yi çalıştıran 49 yaşındaki hocayla büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtilirken; son görüşmenin ardından imzaların atılacağı bildirildi.