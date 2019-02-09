Afyonspor'da yeni patron Erginer
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Afyonspor'da yeni patron Erginer

Afyonspor'da yeni patron Erginer

Sezon başından bu yana iki teknik adamla çalışan Afjet Afyon, ’le büyük ölçüde anlaştı.

Büyük umutlarla yükseldiği 1. Lig'de beklediği başarıyı yakalayamayan Afjet Afyonspor, teknik direktör arayışlarında son aşamaya geldi. Sezona Serhat Gülpınar ile başlayan ve daha sonra takımı Serhat Güller'e emanet eden mor-beyazlılar, rotasını bu kez de 'e kırdı. Son olarak 'yi çalıştıran 49 yaşındaki hocayla büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtilirken; son görüşmenin ardından imzaların atılacağı bildirildi.

  1. 9.2.2019
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