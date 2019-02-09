Afyonspor'da yeni patron Erginer
Sezon başından bu yana iki teknik adamla çalışan Afjet Afyon, Reha Erginer’le büyük ölçüde anlaştı.
Büyük umutlarla yükseldiği 1. Lig'de beklediği başarıyı yakalayamayan Afjet Afyonspor, teknik direktör arayışlarında son aşamaya geldi. Sezona Serhat Gülpınar ile başlayan ve daha sonra takımı Serhat Güller'e emanet eden mor-beyazlılar, rotasını bu kez de Reha Erginer'e kırdı. Son olarak Denizli'yi çalıştıran 49 yaşındaki hocayla büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtilirken; son görüşmenin ardından imzaların atılacağı bildirildi.
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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