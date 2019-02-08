TFF 1.Lig'de günün özeti! | 07/02/2019 – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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1.'de günün özeti! | 07/02/2019

TFF 1.Lig'de günün özeti! | 07/02/2019

1. takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

1. takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

GÜLPINAR DÖNEMİ
arayışlarını sürdüren , Serhat Gülpınar'la prensip anlaşmasına vardı. Afjet Afyon'daki görevinden geçtiğimiz Kasım'da ayrılan 40 yaşındaki hoca, "Prensip anlaşmasına vardık, iş imzaya kaldı. İlk yarıdaki kadrodan 3 ya da 4 oyuncu kaldı. Bu ligi bilen oyuncular transfer edildi. Kadroya güvendiğim için buraya geldik" açıklamasıyla anlaşmayı doğruladı. 2014'te yeşil sahalara veda ettikten sonra 'de antrenörlük yapmaya başlayan Gülpınar, 2017'de Bugsaş'ın başına geçti. Geçtiğimiz yılın şubat ayında Afyon'da göreve başlayan Gülpınar, takımı 1. Lig'e taşımasına rağmen bu yıl alınan başarısız sonuçların ardından görevden ayrılmıştı.

MUHAMMED YASA BOĞDU
Simit satarak kazandığı parayla, Elazığspor'un kampanyasını destekleyen Muhammed Furkan Gündüz (16) kalp krizi sonucu vefat etti. Bordo-beyazlı kulüp, taziye açıklamasında bulundu.

EGEMEN'E LİSTE ŞOKU!
Altay'ın ayrılmasını istediği , kulüp bulamayınca takıma dönmüştü. 31 yaşındaki eldivenin, TFF'ye verilen listede yer almadığı ve kalan maçlarda oynamayacağı belirtildi.

HATAY'LI DIALLO'YA 3 MAÇ CEZA
PFDK, karşısında kırmızı kart gören 'lı Diallo'ya 3 maç ceza verdi. Ayrıca, Afyon-Adana maçında yaşanan saha olayları nedeniyle ev sahibi, 10 bin TL'lik cezaya çarptırıldı.

DERBİ, ANKARA'YA YAKIŞACAK
teknik direktörü , G.Birliği maçıyla ilgili, "'ya yakışan bir derbi olacak. En iyi şekilde oynayıp kazanarak yolumuza devam etmeliyiz" açıklamasını yaptı.

  1. 8.2.2019
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