Elazığspor 20 futbolcuyla Balıkesir’e gitti
09 Şubat 2019, Cumartesi
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20 futbolcuyla ’e gitti

Elazığspor 20 futbolcuyla Balıkesir’e gitti

, 1. Lig’in 21. Haftası’nda deplasmanda oynayacağı maçı için 20 futbolcuyla gitti.

1. Lig ekiplerinden , ligin 21. haftasında Pazar günü Baltok'a konuk olacak. Bordo-beyazlı ekip bu karşılaşma için 'e gitti. Kafile saat 11.45'te tarifeli uçak ile 'a, daha sonra karayoluyla Balıkesir'e hareket etti. Yardımcı Antrenörler Muammer Sürmeli ve İlhan Aydın'ın takdiriyle Balıkesirspor Baltok maçı kadrosunda Ahmet Sabri Fener, , Tufan Kelleci, Christian Bekamenga, Serdar Özbayraktar, Kadir Taşoğlu, Yiğitcan Erdoğan, Abdülkadir Kayalı, İdrissa Diarra, Emir Gökçe, Boubacar Traore, Lamine Diarra, , Murat Ceylan, Ahmet Burak Solakel, Diallo, Georgios Georgiadis, Cengizhan Akgün, Gökhan Akkan ve Mustafa Eskihellaç yer aldı.

  1. 8.2.2019 15:02
  2. Güncelleme: 8.2.2019 15:54
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