Elazığspor 20 futbolcuyla Balıkesir’e gitti
Elazığspor, Spor Toto 1. Lig’in 21. Haftası’nda deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor maçı için 20 futbolcuyla gitti.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, ligin 21. haftasında Pazar günü Balıkesirspor Baltok'a konuk olacak. Bordo-beyazlı ekip bu karşılaşma için Balıkesir'e gitti. Kafile saat 11.45'te tarifeli uçak ile İstanbul'a, daha sonra karayoluyla Balıkesir'e hareket etti. Yardımcı Antrenörler Muammer Sürmeli ve İlhan Aydın'ın takdiriyle Balıkesirspor Baltok maçı kadrosunda Ahmet Sabri Fener, Ahmet Doğan, Tufan Kelleci, Christian Bekamenga, Serdar Özbayraktar, Kadir Taşoğlu, Yiğitcan Erdoğan, Abdülkadir Kayalı, İdrissa Diarra, Emir Gökçe, Boubacar Traore, Lamine Diarra, Kadir Bekmezci, Murat Ceylan, Ahmet Burak Solakel, Diallo, Georgios Georgiadis, Cengizhan Akgün, Gökhan Akkan ve Mustafa Eskihellaç yer aldı.
- 8.2.2019 15:02
- Güncelleme: 8.2.2019 15:54
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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