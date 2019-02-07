TFF 1.Lig'de günün özeti! | 06/02/2019
TFF 1.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Balıkesir Teknik Direktörü Giray Bulak, Elazığspor maç için taraftara çağrı yaptı. Rakiplerinin 20 transfer yaparak kadrolarını genişlettiğini söyleyen Bulak, "Bize karşı direnç gösterecekler. 2-3 bin taraftar desteklese bize yeter" dedi.
SIKINTILARI AŞIYORUZ
Eskişehir'in hocası Fuat Çapa, devre arasında transfer tahtasını açarak önemli bir iş başardıklarını belirtti. "Türk futboluna 12-13 yeni isim kazandırdık" diyen Çapa, "Yaş ortalamamız 19-20'ydi, Sıkıntıları aşıyoruz" yorumunu yaptı.
SELÇUK ÖZTÜRK ADAY
Ocak ayının son saatlerinde transfer tahtasını açan Elazığspor'da yeni başkan adayı belli oldu. Eski başkanlardan Selçuk Öztürk, yönetiminin hazır olduğunu söyleyerek, yapılacak kongrede başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
ÜMİT ÖZAT İNANIYOR
Giresunspor'dan ayrılarak Adana Demir'in başına geçen Ümit Özat, ilk idmanını gerçekleştirdi. Özat'ın Başkan Murat Sancak ile yaptığı toplantıda, "Takım kaliteli isimlerden oluşuyor. Üst basamaklara çıkacağız" dediği öğrenildi.
AFYON ARAYIŞTA
Spor Toto 1. Lig'de 16. sırada bulunan Afjet Afyonspor, Serhat Güller ile yolları ayırdıktan sonra hoca arayışına girmişti. Afyon'un tecrübeli çalıştırıcı Metin Diyadin ve Samsunspor'dan ayrılan Taner Taşkın ile görüştüğü kaydedildi. Mor-beyazlıların en kısa sürede iki teknik direktörden biriyle anlaşacağı açıklandı.
YILDIRIM DÖNEMİ
TFF 2. Lig'de topladığı 39 puanla 5. sırada bulunan Kastamonu 1966, sondan üçüncü sıradaki Ankara Demir'e 2-0 yenildikten sonra teknik direktör Mustafa Çapanoğlu'nu göndermişti. İddialı ekibin, teknik direktör Ahmet Yıldırım ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. Ahmet Yıldırım en son Sakaryaspor'u çalıştırmıştı.
SAMSUN'A HAZIRLIK MAÇINDA ŞOK: 4-1
TFF 2. Lig'in iddialı takımı Samsunspor, BAL ekibi Çarşambaspor'a hazırlık maçında 4-1 kaybetti. Maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatan kırmızı- beyazlılar, ikinci yarıda yediği 4 golle şoka uğradı. Ligde de sürpriz puan kayıpları yaşayan Samsunspor'da yönetimin radikal kararlar alması bekleniyor.
- 7.2.2019
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
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