TFF 1.Lig'de günün özeti! | 06/02/2019 – Fotomaç – 07 Şubat 2019
07 Şubat 2019, Perşembe
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1.Lig'de günün özeti! | 06/02/2019

TFF 1.Lig'de günün özeti! | 06/02/2019

1.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

3 BİN KİŞİ GELSE YETER
Balıkesir Teknik Direktörü Giray Bulak, maç için taraftara çağrı yaptı. Rakiplerinin 20 yaparak kadrolarını genişlettiğini söyleyen Bulak, "Bize karşı direnç gösterecekler. 2-3 bin taraftar desteklese bize yeter" dedi.

SIKINTILARI AŞIYORUZ
Eskişehir'in hocası , devre arasında transfer tahtasını açarak önemli bir iş başardıklarını belirtti. "Türk futboluna 12-13 yeni isim kazandırdık" diyen Çapa, "Yaş ortalamamız 19-20'ydi, Sıkıntıları aşıyoruz" yorumunu yaptı.

SELÇUK ÖZTÜRK ADAY
Ocak ayının son saatlerinde transfer tahtasını açan Elazığspor'da yeni başkan adayı belli oldu. Eski başkanlardan , yönetiminin hazır olduğunu söyleyerek, yapılacak kongrede başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

ÜMİT ÖZAT İNANIYOR
Giresunspor'dan ayrılarak 'in başına geçen , ilk idmanını gerçekleştirdi. Özat'ın Başkan Murat Sancak ile yaptığı toplantıda, "Takım kaliteli isimlerden oluşuyor. Üst basamaklara çıkacağız" dediği öğrenildi.

AFYON ARAYIŞTA
1. Lig'de 16. sırada bulunan Afjet Afyonspor, Serhat Güller ile yolları ayırdıktan sonra hoca arayışına girmişti. Afyon'un tecrübeli çalıştırıcı ve 'dan ayrılan ile görüştüğü kaydedildi. Mor-beyazlıların en kısa sürede iki teknik direktörden biriyle anlaşacağı açıklandı.

YILDIRIM DÖNEMİ
2. Lig'de topladığı 39 puanla 5. sırada bulunan 1966, sondan üçüncü sıradaki Ankara Demir'e 2-0 yenildikten sonra 'nu göndermişti. İddialı ekibin, teknik direktör ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. Ahmet Yıldırım en son Sakaryaspor'u çalıştırmıştı.

SAMSUN'A HAZIRLIK MAÇINDA ŞOK: 4-1
TFF 2. Lig'in iddialı takımı Samsunspor, BAL ekibi Çarşambaspor'a hazırlık maçında 4-1 kaybetti. Maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatan kırmızı- beyazlılar, ikinci yarıda yediği 4 golle şoka uğradı. Ligde de sürpriz puan kayıpları yaşayan Samsunspor'da yönetimin radikal kararlar alması bekleniyor.
  1. 7.2.2019
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