Giresunspor’da iki isim önde – Fotomaç – 07 Şubat 2019
07 Şubat 2019, Perşembe
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’da iki isim önde

Giresunspor’da iki isim önde

Teknik direktör arayışında olan , ve ile görüşüyor. İmza yakında.

Spor Toto 1. Lig'e yola ile çıkan daha sonra alınan kötü sonuçların ardından ile anlaşmıştı. Kalpar ile yaptığı 9 maçtan 1 galibiyet çıkınca teknik direktörlük koltuğuna gelmişti. Özat da çıktığı 3 maçtan sadece 2 puan çıkarabilen Özat ile de yollar ayrılmıştı. 'da şimdi gündemde iki teknik adam var. Birincisi , ikincisi . En son Fethiyespor'u çalıştıran ve 8 Ekim 2018'den bu yana boşta olan Eriş'in daha yakın olduğu aktarıldı.
  1. 7.2.2019
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