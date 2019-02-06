TFF Murat Sancak'ı tebrik etti
06 Şubat 2019, Çarşamba
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'ı tebrik etti

TFF Murat Sancak'ı tebrik etti

, 1. Lig başkanlığına seçilen Demirspor Kulübü Başkanı 'ı tebrik etti.

(), 1. Lig başkanlığına seçilen Demirspor Kulübü Başkanı için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Murat Sancak ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

  1. 6.2.2019 12:18
  2. Güncelleme: 6.2.2019 15:22
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