TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (05.02.19)
TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
ÜMiT ÖZAT ADANA DEMİRSPOR'DA
Spor Toto 1. Lig'de teknik direktör sirkülasyonu hız kesmeden sürüyor. 7 Ocak'ta göreve geldiği Giresunspor'dan, geçtiğimiz gün karşılıklı anlaşarak ayrılan Ümit Özat'ın yeni adresi Adana Demirspor oldu. 3-2'lik Gazişehir Gaziantep galibiyeti sonrasında Yılmaz Vural'la yollarını ayıran lacivertmavililer, teknik direktörlük koltuğunu 42 yaşındaki çalıştırıcıya emanet etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Özat'ın boş mukaveleye imza atarak kendisiyle ilgili tüm tasarruf haklarını Başkan Murat Sancak'a bıraktığı belirtildi.
AYAKLAR KONUŞACAK
Gazişehir teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Hatay maçıyla seriye başlamak istediklerini söyledi. Çok konuşmak yerine çalışacaklarını belirten Altıparmak, "Hedefimizden hiç sapmadık. Takım olmak bu tip durumlarla başa çıkmayı gerektirir" dedi.
ALTAY ÇIKIŞA GEÇECEK
Seyircisi önünde oynadığı Afyonspor ve İstanbulspor maçlarından 1'er puanla ayrılan Altay, kayıplara üzülüyor. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, alt sıralardan kısa sürede kurtulmak istediklerini ifade etti.
OYUNCULARA SERT ÇIKIŞ
Zirvenin 4 puan uzağında kalan Beyaz Grup ekibi Samsunspor'da, teknik menajer Yücel Uyar ve sportif direktör Mustafa Aztopal'ın oyuncularla yaptığı toplantıda sert uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
- 6.2.2019
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Yıldızlar parlıyor
Toplam 2
Yorum
SAVAŞ HOCA ORTASAHA AĞIRLIKLI TAKIM DİYORSA1-KARIUS2-GÖKHAN3-VİDA4-MIRIN5-ADRİANO6-ATİBA7-DORUKAN8-MEDEL-9-LJAJIC10-KAGAWA11-BURAK OLMALI LENS GEÇ
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Eskişehirspor'un ayak sesleri
Toplam 1
Yorum
Ahmet Kahraman Türk futbolunda ilk devrim yapan kulüp olan ESES inşallah tez zamanda toparlanacaktır.
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İmza şov
Toplam 1
Yorum
cascan Bu imzaları alt yapıdan yetiştireceğimiz oyuncularımıza attıralım inşallah.Altyapıya yönelinmezse çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak
TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (05.02.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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