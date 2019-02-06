TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (05.02.19)

ÜMiT ÖZAT ADANA DEMİRSPOR'DA



Spor Toto 1. Lig'de teknik direktör sirkülasyonu hız kesmeden sürüyor. 7 Ocak'ta göreve geldiği Giresunspor'dan, geçtiğimiz gün karşılıklı anlaşarak ayrılan Ümit Özat'ın yeni adresi Adana Demirspor oldu. 3-2'lik Gazişehir Gaziantep galibiyeti sonrasında Yılmaz Vural'la yollarını ayıran lacivertmavililer, teknik direktörlük koltuğunu 42 yaşındaki çalıştırıcıya emanet etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Özat'ın boş mukaveleye imza atarak kendisiyle ilgili tüm tasarruf haklarını Başkan Murat Sancak'a bıraktığı belirtildi.



AYAKLAR KONUŞACAK



Gazişehir teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Hatay maçıyla seriye başlamak istediklerini söyledi. Çok konuşmak yerine çalışacaklarını belirten Altıparmak, "Hedefimizden hiç sapmadık. Takım olmak bu tip durumlarla başa çıkmayı gerektirir" dedi.



ALTAY ÇIKIŞA GEÇECEK



Seyircisi önünde oynadığı Afyonspor ve İstanbulspor maçlarından 1'er puanla ayrılan Altay, kayıplara üzülüyor. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, alt sıralardan kısa sürede kurtulmak istediklerini ifade etti.



OYUNCULARA SERT ÇIKIŞ



Zirvenin 4 puan uzağında kalan Beyaz Grup ekibi Samsunspor'da, teknik menajer Yücel Uyar ve sportif direktör Mustafa Aztopal'ın oyuncularla yaptığı toplantıda sert uyarılarda bulunduğu öğrenildi.