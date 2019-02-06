TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (05.02.19)
06 Şubat 2019, Çarşamba
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1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (05.02.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (05.02.19)

1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

ÜMiT ÖZAT ADANA DEMİRSPOR'DA

Spor Toto 1. Lig'de teknik direktör sirkülasyonu hız kesmeden sürüyor. 7 Ocak'ta göreve geldiği Giresunspor'dan, geçtiğimiz gün karşılıklı anlaşarak ayrılan 'ın yeni adresi oldu. 3-2'lik Gazişehir Gaziantep galibiyeti sonrasında 'la yollarını ayıran lacivertmavililer, teknik direktörlük koltuğunu 42 yaşındaki çalıştırıcıya emanet etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Özat'ın boş mukaveleye imza atarak kendisiyle ilgili tüm tasarruf haklarını Başkan Murat Sancak'a bıraktığı belirtildi.


AYAKLAR KONUŞACAK

Gazişehir teknik direktörü , Hatay maçıyla seriye başlamak istediklerini söyledi. Çok konuşmak yerine çalışacaklarını belirten Altıparmak, "Hedefimizden hiç sapmadık. Takım olmak bu tip durumlarla başa çıkmayı gerektirir" dedi.

ALTAY ÇIKIŞA GEÇECEK

Seyircisi önünde oynadığı Afyonspor ve İstanbulspor maçlarından 1'er puanla ayrılan Altay, kayıplara üzülüyor. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, alt sıralardan kısa sürede kurtulmak istediklerini ifade etti.

OYUNCULARA SERT ÇIKIŞ


Zirvenin 4 puan uzağında kalan Beyaz Grup ekibi 'da, teknik menajer Yücel Uyar ve sportif direktör Mustafa Aztopal'ın oyuncularla yaptığı toplantıda sert uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

  1. 6.2.2019
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