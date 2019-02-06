Giresunspor'dan Tuncay Şanlı açıklaması
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Giresunspor'dan açıklaması

Giresunspor'dan Tuncay Şanlı açıklaması

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, şu ana kadar hiçbir teknik direktörle anlaşmadıklarını belirtti.

Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Giresunspor kulübüne gelmek, kulübe hizmet etmek, çalışmak, kendileriyle tanışmak isteyen spor adamlarıyla görüşmelerde bulunduklarını kaydetti.

Henüz net bir karar vermediklerini aktaran Eren, "Yönetim kurulumuz ile yapacağımız toplantıdan sonra karar vereceğiz. Yayınlanan fotoğrafla alakalı açıklama yapmak gerekirse ortak bir arkadaş vasıtasıyla futbol hakkındaki düşüncelerini aktarmak için randevu talep eden Tuncay hoca ve arkadaşlarıyla sohbet edip ayrıldık." ifadesini kullandı.

  1. 7.2.2019 01:31
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