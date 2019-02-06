Giresunspor'dan Tuncay Şanlı açıklaması
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, şu ana kadar hiçbir teknik direktörle anlaşmadıklarını belirtti.
Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Giresunspor kulübüne gelmek, kulübe hizmet etmek, çalışmak, kendileriyle tanışmak isteyen spor adamlarıyla görüşmelerde bulunduklarını kaydetti.
Henüz net bir karar vermediklerini aktaran Eren, "Yönetim kurulumuz ile yapacağımız toplantıdan sonra karar vereceğiz. Yayınlanan fotoğrafla alakalı açıklama yapmak gerekirse ortak bir arkadaş vasıtasıyla futbol hakkındaki düşüncelerini aktarmak için randevu talep eden Tuncay hoca ve arkadaşlarıyla sohbet edip ayrıldık." ifadesini kullandı.
- 7.2.2019 01:31
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
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