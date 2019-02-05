Ümraniyespor'un sanatçı golcüsü!
Ümraniye’nin Brezilyalı forveti Leandrinho, yeşil sahaların stresini müzikle attığını söyledi.
Ümraniyespor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Leandrinho, yeşil saha dışında bilinmeyen yönlerini anlattı. Müzikle oldukça ilgili olduğunu aktaran 32 yaşındaki oyuncu, "13 yaşından itibaren ilgimi keşfettim. Gitar çalmayı, müzikle ilgilenmeyi çok seviyorum. Bana terapi gibi geliyor. Boş zamanlarımda evde müzik aletlerimle ilgileniyorum. Evimde 7 tane gitarım var. En büyük hobim gitar çalmak" diye konuştu. Denizli, Sivas ve Karabük'te de forma giyen Leandrinho, Türkiye'de çok mutlu olduğunu ve burada kalmak istediğini sözlerine ekledi.
- 5.2.2019
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'Moral kazandık'
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karakartal Gidecek ve alınacak oyubncular var bunlar olursa seneye şampiyon olabiliriz
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cascan Evet Kagava iyi kumaş ama dün BJK mız iyi oynamadı.Şansımız Antalyanın gol atamamasıydı.Takım oyunu hala yok.kopuk kopuğuz
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Teknik direktör Turgut Uçar vefat etti
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rasko baba allah rahet etsın mekanı cennet olsun
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