TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (04.02.19)

HEM SEVİNÇ HEM HÜZÜN



Hatay karşısında son dakikada beraberlik golünü atan Denizlisporlu Kehinde, maçın ardından ölüm haberini aldığı babasının cenaze töreni için Nijerya'ya gitti. Üzgün olduklarını belirten teknik direktör Yücel İldiz, bazen sevinç ve matemin aynı anda yaşandığını ifade etti.



HESAPTA YOKTU



TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son sıradaki Tokatspor ile evinde 1-1 berabere kalan Menemen Belediyespor, zirve yarışında ağır yara aldı. Tuzlaspor'un 3 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini koruyan İzmir ekibinin teknik direktörü Suat Kaya, "Hesapta olmayan bir kayıp yaşadık. Ligde kolay maç yok. Lig uzun maraton, kaybı telafi edeceğiz" dedi. Sarılacivertliler, gelecek hafta Tarsus'a konuk olacak.



HASRET DEVAM EDİYOR



Kırmızı Grup'ta Bakspor'a takılan Manisa BB, kritik bir puan kaybı yaşadı. 1-1'lik beraberliğin ardından galibiyet hasretini 4 maça çıkartan yeşil-beyazlıların en büyük tesellisi ise 35 puanla play-off hattında yer alması oldu.



BOLU'DA GÖZLER PLAY-OFF'TA



Boluspor'un Başkanı Necip Çarıkcı, ligdeki son durumlarını değerlendirdi. 1-0 yenildikleri Ümraniyespor maçının geride kaldığını dile getiren Çarıkcı, "Afyon maçına bakacağız. Bu maç bizim için zor maç olacak ama kazanmak istiyoruz. Transferlerimiz de bu maçta devreye girecek inşallah. Ligde her şey olabilir, bütün takımlar puan kaybediyor. Ligin ikinci yarısı çok çetin geçecek. Alt sırada yer alan takımlar üst sıralardaki takımları yenebiliyor. Teknik direktörümüz Orhan Kaynak ile toparlanmamız gerekiyor. İnşallah bu haftadan sonra takımımız bir seri yakalar. Bu konuda ümitliyiz. Sezon sezonda hedefimiz ilk 6'ya girmek" değerlendirmesinde bulundu.



GAKGOŞ ÜZÜNTÜLÜ



Transfer tahtasını açtırdıktan sonra 1 saatte 20 ismi kadrosuna katarak dünya gündemine oturan Elazığspor, Giresunspor karşısında kaçırdığı iki puana üzüldü. Takımı maça hazırlayan İlhan Aydın, yeni isimlerin antrenman dahi yapmadan sahaya çıktığını hatırlattı ve Balıkesir maçına iyi hazırlanarak 3 puan almak istediklerini ifade etti.



OYUNCULARA ÜLTİMATOM



Sancaktepe yenilgisiyle zirvede yara alan Samsunspor'da fatura oyunculara kesildi. Teknik menajer Yücel Uyar, "Oyuncular bu işin sorumlusudur. 3 kişi koşup 8 kişi mücadele etmezse birliktelik ortaya çıkmıyor" ifadeleriyle adeta takıma ültimatom verdi.



ANIL, YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ



Karabükspor'u 6-0'la geçen Altınordu'da, galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın yanı sıra Anıl Koç'un performansı da yüzleri güldürdü. Fileleri iki kez sarsan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, ligdeki gol sayısını 5'e yükselterek takımın en skoreri oldu. Anıl, sezon başında Litvanya ekibi Atlantas'tan transfer edilmişti.