Hatayspor'da kupa mesaisi başladı
05 Şubat 2019, Salı
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'da kupa mesaisi başladı

Hatayspor'da kupa mesaisi başladı

Bordo-beyazlı ekip, kupadaki maçının hazırlıklarına start verdi.

'nda çeyrek finale kadar yükselerek büyük bir sürprize imza atan , maçının hazırlıklarına başladı. Yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşma için taktiksel bir çalışma gerçekleştiren Teknik direktör İlhan Palut'un oyuncularına güvenini belirttiği öğrenildi. Bordo-beyazlılar, karşılaşma için bugün İstanbul'a hareket edecek.

  1. 5.2.2019
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