Hatayspor'da kupa mesaisi başladı
Bordo-beyazlı ekip, kupadaki Galatasaray maçının hazırlıklarına start verdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselerek büyük bir sürprize imza atan Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşma için taktiksel bir çalışma gerçekleştiren Teknik direktör İlhan Palut'un oyuncularına güvenini belirttiği öğrenildi. Bordo-beyazlılar, karşılaşma için bugün İstanbul'a hareket edecek.
- 5.2.2019
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'Moral kazandık'
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Yorum
karakartal Gidecek ve alınacak oyubncular var bunlar olursa seneye şampiyon olabiliriz
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Beşiktaş Kagawa ile çok farklı!
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Yorum
cascan Evet Kagava iyi kumaş ama dün BJK mız iyi oynamadı.Şansımız Antalyanın gol atamamasıydı.Takım oyunu hala yok.kopuk kopuğuz
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Teknik direktör Turgut Uçar vefat etti
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rasko baba allah rahet etsın mekanı cennet olsun
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