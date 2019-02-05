Giresunspor'da Ümit Özat dönemi kısa sürdü
05 Şubat 2019, Salı
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Giresunspor'da dönemi kısa sürdü

Giresunspor'da Ümit Özat dönemi kısa sürdü

Bu sezon ve ’la da çalışan Giresunspor, 4 hafta önce göreve gelen ’ı da gönderdi.

Ligde 8 haftadır galibiyete hasret kalan Giresunspor'da, devri sona erdi. Kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran 42 yaşındaki teknik adamın, yeşil- beyazlılardaki macerası 28 gün sürdü. 7 Ocak'ta takımın Antalya kampında anlaşmaya varan Özat, 3 lig maçında 2 puan topladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Osmanlı mağlubiyeti sonrasında yaptığı; "Şunu gördüm ki burada bir düzen var. Ya bu düzeni değiştireceğim ya da ben de gideceğim" açıklamasıyla dikkatleri çekmişti. Basın Sözcüsü Ferhat Karademir; Hakan Kutlu, Bayram Bektaş, ve 'le temas halinde olduklarını bildirdi.


TEKNİK DİREKTÖR KIYIMI

1. Lig bu sezon teknik direktör kıyımına sahne oldu. 12 takım değişiklik yaparken, Altınordu'da , Balıkesir'de Giray Bulak, Eskişehir'de , G.Birliği'nde , Hatay'da İlhan Palut ve İstanbul'da koltuğunu korudu.

  1. 5.2.2019
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