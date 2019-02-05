Altay ağır deli
05 Şubat 2019, Salı
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Altay ağır yaralı

Altay ağır yaralı

Penaltı kaçırdığı ve geriye düştüğü karşılaşmada 1 puanı Tatos’un penaltısıyla kurtaran siyah-beyazlılarda Putsila kırmızı kart gördü

1. Lig'de 20. haftanın kapanış maçında İstanbulspor'u ağırlayan Altay, seyircisi önünde 1 puanla yetindi: 1-1. Karşılaşmanın 30. dakikasında Cajic, İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi. , 35. dakikada Altay adına bir penaltı atışından yararlanamadı ve ilk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 82. dakikada bir penaltı daha kazanan Altay, bu kez Tatos ile hedefi buldu ve skora denge getirdi: 1-1. İzmir ekibinden Putsila 90+2'de kırmızı kart görerek Altay'ı 10 kişi bıraktı. Öte yandan İzmir ekibi, dün toprağa verilen eski teknik direktörü Turgut Uçar'ın anısına maça siyah formayla çıktı. 22 puanlı Altay haftaya deplasmına giderken, 10. beraberliğini alan İstanbulspor, 'u ağırlayacak.

PAXIAO'YU ARADIK

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, oyunlarını tebrik ederek şöyle konuştu: Sarı kart cezalısı Paxiao'yu aradık. Geriye düşmememize rağmen oyunu çevirdik. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. İlk penaltıyı kaçırmasaydık, kazanabilidik. Henüz ilk haftamız.

  1. 5.2.2019
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