Altay ağır yaralı

Spor Toto 1. Lig'de 20. haftanın kapanış maçında İstanbulspor'u ağırlayan Altay, seyircisi önünde 1 puanla yetindi: 1-1. Karşılaşmanın 30. dakikasında Cajic, İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi. İbrahim Akın, 35. dakikada Altay adına bir penaltı atışından yararlanamadı ve ilk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 82. dakikada bir penaltı daha kazanan Altay, bu kez Tatos ile hedefi buldu ve skora denge getirdi: 1-1. İzmir ekibinden Putsila 90+2'de kırmızı kart görerek Altay'ı 10 kişi bıraktı. Öte yandan İzmir ekibi, dün toprağa verilen eski teknik direktörü Turgut Uçar'ın anısına maça siyah formayla çıktı. 22 puanlı Altay haftaya Adanaspor deplasmına giderken, 10. beraberliğini alan İstanbulspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.



PAXIAO'YU ARADIK



Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, oyunlarını tebrik ederek şöyle konuştu: Sarı kart cezalısı Paxiao'yu aradık. Geriye düşmememize rağmen oyunu çevirdik. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. İlk penaltıyı kaçırmasaydık, kazanabilidik. Henüz ilk haftamız.