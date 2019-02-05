Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Ümit Özat getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Özat'ın boş mukaveleye imza atarak, kendisiyle ilgili tüm tasarruf haklarını Başkan Murat Sancak'a bıraktığı belirtildi.
Açıklamada, "Koşulsuz ve hiçbir özel menfaat beklemeden, kulübümüze hizmet edecek olan yeni teknik direktörümüz Ümit Özat ve ekibine samimiyetlerinden dolayı teşekkür eder, camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadesi kullanıldı.
Adana Demirspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırmıştı.
- 5.2.2019 15:04
- Güncelleme: 5.2.2019 15:14
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Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi
Toplam 1
Yorum
azat yener sizi seviyoruz gs
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Yeni Kartal’lar imzalıyor
Toplam 6
Yorum
karakartal demirören dönemine benzemeye başladık.kilit oyuncuların sık sık satılması takımı olumsuz etkiliyor ve yarış dışı kalıyoruz
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Yeni Kartal’lar imzalıyor
Toplam 6
Yorum
karakartal önümüzdeki sezon için birçok bölgede revizyona gidilmesi lazım
Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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