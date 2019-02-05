Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi
05 Şubat 2019, Salı
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Demirspor'da dönemi

Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Demirspor'da teknik direktörlük görevine getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'ın boş mukaveleye imza atarak, kendisiyle ilgili tüm tasarruf haklarını Başkan Murat Sancak'a bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, "Koşulsuz ve hiçbir özel menfaat beklemeden, kulübümüze hizmet edecek olan yeni teknik direktörümüz Ümit Özat ve ekibine samimiyetlerinden dolayı teşekkür eder, camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadesi kullanıldı.

Demirspor, ile yollarını ayırmıştı.

  1. 5.2.2019 15:04
  2. Güncelleme: 5.2.2019 15:14
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