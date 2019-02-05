1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına Murat Sancak seçildi
Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak seçildi.
Mustafa Temel Bozbağ'ın görevini bırakması üzerine olağan üstü yapılan genel kurulda başkanlığa oy birliğiyle Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak seçildi.
Murat Sancak, "Hayırlısı olsun elimizden geldiğince Türk sporuna hizmet etmeye çalışacağız. İyi anılarak iyi işler yapma gayretinde olacağız. Tüm kulüp başkanlarıma tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.
- 5.2.2019 22:10
-
Yıldızlar parlıyor
Toplam 2
Yorum
SAVAŞ HOCA ORTASAHA AĞIRLIKLI TAKIM DİYORSA1-KARIUS2-GÖKHAN3-VİDA4-MIRIN5-ADRİANO6-ATİBA7-DORUKAN8-MEDEL-9-LJAJIC10-KAGAWA11-BURAK OLMALI LENS GEÇ
-
Eskişehirspor'un ayak sesleri
Toplam 1
Yorum
Ahmet Kahraman Türk futbolunda ilk devrim yapan kulüp olan ESES inşallah tez zamanda toparlanacaktır.
-
İmza şov
Toplam 1
Yorum
cascan Bu imzaları alt yapıdan yetiştireceğimiz oyuncularımıza attıralım inşallah.Altyapıya yönelinmezse çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak
1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına Murat Sancak seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.