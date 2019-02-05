1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına Murat Sancak seçildi
05 Şubat 2019, Salı
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1. seçildi

1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına Murat Sancak seçildi

1. Kulübü Başkanı seçildi.

Mustafa Temel Bozbağ'ın görevini bırakması üzerine olağan üstü yapılan genel kurulda başkanlığa oy birliğiyle Kulübü Başkanı seçildi.

Murat Sancak, "Hayırlısı olsun elimizden geldiğince Türk sporuna hizmet etmeye çalışacağız. İyi anılarak iyi işler yapma gayretinde olacağız. Tüm kulüp başkanlarıma tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.

  1. 5.2.2019 22:10
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