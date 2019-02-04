Turgut Uçar son yolculuğuna uğurlandı
Beyninde oluşan emboli nedeniyle 5 haftadır tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayata gözlerini yuman İzmir futbolunun simge isimlerinden teknik direktör Turgut Uçar son yolculuğuna uğurlandı.
Beşikçioğlu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazında göz yaşları sel oldu. Turgut Uçar'ın eşi Umay Uçar, oğlu Ege Uçar ve kızı Derin Uçar ayakta durmakta zorlanırken, spor ve siyaset dünyasının önemli isimleri de cenazede yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, teknik direktörler Sait Karafırtınalar, Tamer Tuna, Suat Kaya, Özden Töraydın, Lemi Çelik, Kemal Kılıç, Mesut Toros, Hüseyin Hamamcı, Adnan Özbağcı, Ercan Ertemçöz, Akif Başaran ile Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altay eski Başkanı Nafiz Zorlu, Altay eski Divan Başkanı Kemal Zorlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Altaylı futbolcular ve taraftarlar Uçar'ı uğurladı.
Hayata 54 yaşında veda eden Turgut Uçar, Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi.
- 4.2.2019 19:27
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'Moral kazandık'
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Yorum
karakartal Gidecek ve alınacak oyubncular var bunlar olursa seneye şampiyon olabiliriz
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Beşiktaş Kagawa ile çok farklı!
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Yorum
cascan Evet Kagava iyi kumaş ama dün BJK mız iyi oynamadı.Şansımız Antalyanın gol atamamasıydı.Takım oyunu hala yok.kopuk kopuğuz
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Teknik direktör Turgut Uçar vefat etti
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rasko baba allah rahet etsın mekanı cennet olsun
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