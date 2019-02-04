Turgut Uçar son yolculuğuna uğurlandı
04 Şubat 2019, Pazartesi
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son yolculuğuna uğurlandı

Turgut Uçar son yolculuğuna uğurlandı

Beyninde oluşan emboli nedeniyle 5 haftadır tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayata gözlerini yuman futbolunun simge isimlerinden teknik direktör son yolculuğuna uğurlandı.

Beşikçioğlu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazında göz yaşları sel oldu. 'ın eşi Umay Uçar, oğlu Ege Uçar ve kızı Derin Uçar ayakta durmakta zorlanırken, spor ve siyaset dünyasının önemli isimleri de cenazede yer aldı.

() Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, teknik direktörler Sait Karafırtınalar, , , Özden Töraydın, Lemi Çelik, , Mesut Toros, Hüseyin Hamamcı, Adnan Özbağcı, Ercan Ertemçöz, Akif Başaran ile Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altay eski Başkanı Nafiz Zorlu, Altay eski Divan Başkanı Kemal Zorlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, spor yorumcusu , Altaylı futbolcular ve taraftarlar Uçar'ı uğurladı.


Hayata 54 yaşında veda eden Turgut Uçar, Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi.

  1. 4.2.2019 19:27
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