Karabükspor’da Eskişehirspor maçı hazırlıkları başladı
04 Şubat 2019, Pazartesi
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’da maçı hazırlıkları başladı

Karabükspor’da Eskişehirspor maçı hazırlıkları başladı

1. Lig ekiplerinden Kardemir cumartesi günü sahasında ağırlayacağı maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Kırmızı-mavili takım ligin 21. haftasında Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynayacağı maçının hazırlıklarına Hasan Doğan Tesisleri'nde akşam üstü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

  1. 4.2.2019 21:30
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