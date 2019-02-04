Karabükspor’da Eskişehirspor maçı hazırlıkları başladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Kırmızı-mavili takım ligin 21. haftasında Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarına Hasan Doğan Tesisleri'nde akşam üstü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ve dar alanda oyun çalışması yaptı.
- 4.2.2019 21:30
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'Moral kazandık'
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Yorum
karakartal Gidecek ve alınacak oyubncular var bunlar olursa seneye şampiyon olabiliriz
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Beşiktaş Kagawa ile çok farklı!
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cascan Evet Kagava iyi kumaş ama dün BJK mız iyi oynamadı.Şansımız Antalyanın gol atamamasıydı.Takım oyunu hala yok.kopuk kopuğuz
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Teknik direktör Turgut Uçar vefat etti
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rasko baba allah rahet etsın mekanı cennet olsun
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