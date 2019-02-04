Horoz 90'da kurtardı
Hatayspor, 34’te Gökhan Karadeniz ile öne geçti. Denizlispor’da yeni transfer Kehinde beraberliği getirdi. Ligin iki flaş ekibinin mücadelesinde gülen çıkmadı.
Spor Toto 1. Lig'de sonucu en çok merak edilen karşılaşmalardan olan Hatayspor-Denizlispor maçında kazanan çıkmadı. Ligdeki son 5
maçını kazanarak Denizli karşısına çıkan ev sahibi Hatayspor, 34. dakikada tecrübeli futbolcusu Gökhan Karadeniz'in golüyle 1-0 öne geçti. Geçen hafta Adana Demir'e 5 atan Denizlispor, maç boyunca zorlandığı rakibine karşı 90. dakikada Kehinde'nin ceza sahasına girerken vurduğu harika kafa golüyle 1 puanı kurtardı.90+5'te Hatayspor'da Diallo direkt kırmızı kart gördü. Diallo, hafta içinde kupada yapılacak Galatasaray maçında olmayacak. Diğer yandan yeşil-siyahlılar, ligde 4 maç aradan sonra puan kaybetti.
Golü atan Kehinde'nin babası öldü
Denizlispor'da beraberlik golünü atan Lanre Kehinde maç sonu soyunma odasında fenalık geçirdi. Babasının hayatını kaybettiğini öğrenen 24 yaşındaki futbolcuyu takım arkadaşları ve teknik heyet teselli etti. Kehinde, üzüntüden hastaneye kaldırıldı.
Kapanışta kritik mücadele
Spor Toto 1. Lig'de 20. haftanın kapanışında Altay, İstanbulspor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da oynanacak maçı Ramazan Keleş yönetecek. 21'er puanla 12 ve 13'üncü basamakta yer alan iki takımın maçı düşme hattı adına kritik bir müsabaka olacak.
- 4.2.2019
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Beşiktaş'a sahip çıkın!
Toplam 1
Yorum
BJK TRAKTÖRÜ ŞİMDİYE KADAR OLDUĞU GİBİ SAHİP ÇIKIN BJK YE, HER ZAMAN YAPTIĞINIZI YAPIN GS YA N GALİP GETİRİN BJK Yİ DİYE TFF YE ZİYARETE GİTMİŞ TRAKTÖR
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Trabzonspor'da gelecek gençlerde
Toplam 1
Yorum
messi sinan gümüşe transfer teklifi yapılmış dediler inanmadım başkalarına para vermeye gerek yok özümüzde sinandan çok kaliteli gençler mutlaka v
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Nokta atışı yapmalıyız
Toplam 1
Yorum
fbli magnificant hoca kusur bakmada saçmalamışsın. Konuşmada çelişkiler var.Şampiyon olduğun sezonda da hiç bir genç kazandıramadın, o oturmuş kadroya.
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