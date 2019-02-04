Elazığ'da ses yok
07 Mayıs 2019, Salı
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Elazığ'da ses yok

Elazığ'da ses yok

Ara transfer döneminde son 1 saatte 20 futbolcu getirerek dünya rekoru kıran , ’u konuk etti. Zorlu maçta iki takımdan da gol sesi çıkmadı.

Spor Toto 1. Ligi'nde ara transfer döneminde transfer tahtasını açıp, son 1 saatte 20 futbolcuya imza atan , 'u ağırladı. İki ekipte de yeni transferlerin birçoğu sahada yer aldı ve uyum problemi gözlendi. Giresun 29'da Aykut Demir ile gole yaklaştı. 39'da yine konuk ekipten Dauda kaleci Ahmet Sabri'yi geçemedi. 78'de Ahmet Burak ile pozisyon bulan Elazığ, gol çıkaramadı. Maç 0-0 bitti. İki takım da düşme potasından uzaklaşamadı.

  1. 4.2.2019
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