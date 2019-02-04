Elazığ'da ses yok
Ara transfer döneminde son 1 saatte 20 futbolcu getirerek dünya rekoru kıran Elazığspor, Giresunspor’u konuk etti. Zorlu maçta iki takımdan da gol sesi çıkmadı.
Spor Toto 1. Ligi'nde ara transfer döneminde transfer tahtasını açıp, son 1 saatte 20 futbolcuya imza atan Elazığspor, Giresunspor'u ağırladı. İki ekipte de yeni transferlerin birçoğu sahada yer aldı ve uyum problemi gözlendi. Giresun 29'da Aykut Demir ile gole yaklaştı. 39'da yine konuk ekipten Dauda kaleci Ahmet Sabri'yi geçemedi. 78'de Ahmet Burak ile pozisyon bulan Elazığ, gol çıkaramadı. Maç 0-0 bitti. İki takım da düşme potasından uzaklaşamadı.
- 4.2.2019
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Beşiktaş'a sahip çıkın!
Toplam 1
Yorum
BJK TRAKTÖRÜ ŞİMDİYE KADAR OLDUĞU GİBİ SAHİP ÇIKIN BJK YE, HER ZAMAN YAPTIĞINIZI YAPIN GS YA N GALİP GETİRİN BJK Yİ DİYE TFF YE ZİYARETE GİTMİŞ TRAKTÖR
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Trabzonspor'da gelecek gençlerde
Toplam 1
Yorum
messi sinan gümüşe transfer teklifi yapılmış dediler inanmadım başkalarına para vermeye gerek yok özümüzde sinandan çok kaliteli gençler mutlaka v
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Nokta atışı yapmalıyız
Toplam 1
Yorum
fbli magnificant hoca kusur bakmada saçmalamışsın. Konuşmada çelişkiler var.Şampiyon olduğun sezonda da hiç bir genç kazandıramadın, o oturmuş kadroya.
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