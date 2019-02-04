Altay ile İstanbulspor yenişemedi

Konuk ekip 30 dakikada Cajic'le öne geçerken, 35'inci dakikada İbrahim Akın'la bir penaltıdan faydalanamayan Altay, 82'nci dakikada Tatos'un penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekipte Putsila, 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu sonuçla iki takım da 22 puana ulaştı. Altay'da geçen hafta göreve gelen teknik direktör Sait Karafırtınalar takımının başındaki ilk maçına çıktı. Taraftarlar maçtan önce Sait Karafırtınalar'a sevgi gösterisinde bulundu. Altay'ın eski futbolcusu ve teknik direktörü Turgut Uçar'ın vefatı nedeniyle İzmir ekibi sahada siyah formayla mücadele etti. Müsabakayı 1969 biletli seyirci izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

21'inci dakikada Altay atağında Hüsamettin'le verkaç yaparak ceza sahasına giren Kappel'den önce kaleci Alperen uzanarak son anda topa sahip oldu.

24'üncü dakikada konuk ekibin kazandığı serbest vuruşta Murat ceza sahasına kesti, Halil İbrahim'in kafa vuruşunda kaleci Emre gole izin vermedi.

30'uncu dakikada gelişen İstanbulspor kontratağında soldan ceza sahasına giren İbrahim Yılmaz yerden çıkardı, arka direkte Cajic düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

35'inci dakikada Wellington hava topu mücadelesinde Hüsamettin'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Ramazan Keleş penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan İbrahim Akın topu üst direğe nişanladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

51'inci dakikada soldan İstanbulspor ceza sahasına giren Altaylı Ferhat'ın sert şutunda top direğin hemen üstünden auta gitti.

66'ncı dakikada Yasin sağdan ortaladı, iyi yükselen Furkan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

72'nci dakikada sol çizgiden topu taşıyan Duhan yerden ceza sahasına ortaladı, Cajic'in gelişine vuruşunda kaleci Emre topu köşeden kornere çeldi.

82'nci dakikada Putsila, İstanbulsporlu Etoga'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ramazan Keleş bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Tatos, penaltı atışını gole çevirerek skora denge getirdi: 1-1.

90+2'nci dakikada Putsila, orta sahada Etoga'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

90+5'inci dakikada İstanbulsporlu Halil İbrahim'in vuruşunda top direğin dibinden dışarı gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Altay sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Ramazan Keleş (xx), Emin Yıldırım (xx), Furkan Ürün (xx)

ALTAY: Emre (xxx) - Yasin (xx), Gençer (xx), İbrahim Öztürk (xx), Özgür (xx), Ferhat (xx) (Dk. 77 Merter x), Putsila (xx), Tatos (xx), Kappel (xx), İbrahim Akın (x) (Dk. 46 Sinan x), Hüsamettin (x) (Dk. 63 Furkan x)

İSTANBULSPOR: Alperen (xx) - Wellington (x), Etoga (x), Duhan (xx), Onur Ural (xx), Onur Ergün (xxx), Cajic (xxx) (Dk. 88 İbrahim Halil), Murat (xx), İbrahim Yılmaz (xx), Halil İbrahim (xx) (Dk. 74 Eslem x), Clesio (xx) (Dk. 58 Arif xx)

GOLLER: Dk. 30 Cajic (İstanbulspor) - Dk. 82 (P) Tatos (Altay)

SARI KARTLAR: Sinan (Altay) - Onur, Cajic, Wellington (İstanbulspor)

KIRMIZI KART: 90+2 Putsila (Altay)