TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (02.02.19) – Fotomaç – 03 Şubat 2019
03 Şubat 2019, Pazar
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1. ve 2.Lig'de günün özeti! (02.02.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (02.02.19)

1. ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

1. ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

EFSANE GERİ DÖNDÜ
, transfer tahtasının açılmasının ardından çıktığı ilk maçta G.Birliği'ni 3-2 mağlup etti. 37'de Erdal'la öne geçen Es- Es, 38'de Stancu'ya engel olamayınca devre 1-1 sona erdi. 72 ve 76'da duble yapan Sissoko durumu 3-1'e getirdi. 84'te Barış farkı bire indirse de 3-2'lik galibiyetle, 20 puana yükseldi. Üst üste 3. yenilgisini alan G.Birliği ise 41 puanda kalarak zirvede ağır yara aldı.

SAMSUNSPOR'A SANCAK DARBESİ
Sancaktepe Belediyespor, şampiyonluk hesapları yapan 'u konuk ettiği maçta Mehmet Tosun'un 34'te attığı tek golle kazandı. ekibi, 35 puanla play-off iddiasını korudu.

ETİMESGUT 'ALAN'LA GÜLDÜ
Etimesgut Belediye, İbrahim Alan'ın iki golle yıldızlaştığı karşılaşmada, 'nu 3-0 mağlup etti. Diğer sayısını Burak'ın kaydettiği ev sahibi, puanını 27'ye yükseltti.

  1. 3.2.2019
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