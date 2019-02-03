Teknik direktör Turgut Uçar vefat etti
Bir süredir hastanede tedavi altında olan 10 Mart 1964 doğumlu Turgut Uçar, hastanede vefat etti.
Teknik direktörlük kariyerinde Altay, Adanaspor, Akhisarspor, Uşakspor, Yozgatspor, Karşıyaka, Kardemir Karabükspor, Körfez İskenderunspor, Tokatspor, Bandırmaspor takımlarını çalıştıran Turgut Uçar futbolculuğunda da Altay, Trabzonspor, Gaziantepspor, Karşıyaka, Balıkesirspor ve son olarak TKİ Soma Linyitspor'da forma giymişti.
Turgut Uçar için Altay, Altınordu ve Karşıyaka kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.
- 3.2.2019 22:42
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Teknik direktör Turgut Uçar vefat etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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