Teknik direktör Turgut Uçar vefat etti
03 Şubat 2019, Pazar
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Teknik direktör Turgut Uçar vefat etti

Teknik direktör Turgut Uçar vefat etti

Bir süredir hastanede tedavi altında olan 10 Mart 1964 doğumlu Turgut Uçar, hastanede vefat etti.

Teknik direktörlük kariyerinde Altay, , Akhisarspor, Uşakspor, Yozgatspor, Karşıyaka, , Körfez İskenderunspor, Tokatspor, Bandırmaspor takımlarını çalıştıran Turgut Uçar futbolculuğunda da Altay, , , Karşıyaka, ve son olarak TKİ Soma Linyitspor'da forma giymişti.

Turgut Uçar için Altay, Altınordu ve Karşıyaka kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.

  1. 3.2.2019 22:42
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