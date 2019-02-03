Eskişehirspor hazırlıklara ara vermeden başladı

Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Eskişehirspor, ara vermeden antrenmanlara başladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 85 dakika sürdü. İki gruba ayrılan takımda Gençlerbirliği karşısında oynayan futbolcular rejenerasyon ve core çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hareketleri, 5'e 2 top kapma, pas çalışması ve dar alan oyun ile antrenmanı tamamladı.