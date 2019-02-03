Eskişehirspor hazırlıklara ara vermeden başladı
03 Şubat 2019, Pazar
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hazırlıklara ara vermeden başladı

Eskişehirspor hazırlıklara ara vermeden başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , ligin 21. haftasında deplasmanda oynanacak maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

ile oynadığı karşılaşmadan 3 puanla ayrılan , ara vermeden antrenmanlara başladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 85 dakika sürdü. İki gruba ayrılan takımda Gençlerbirliği karşısında oynayan futbolcular rejenerasyon ve core çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hareketleri, 5'e 2 top kapma, pas çalışması ve dar alan oyun ile antrenmanı tamamladı.

  1. 3.2.2019 19:10
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