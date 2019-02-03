Eskişehirspor hazırlıklara ara vermeden başladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 21. haftasında deplasmanda oynanacak Karabükspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Eskişehirspor, ara vermeden antrenmanlara başladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 85 dakika sürdü. İki gruba ayrılan takımda Gençlerbirliği karşısında oynayan futbolcular rejenerasyon ve core çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hareketleri, 5'e 2 top kapma, pas çalışması ve dar alan oyun ile antrenmanı tamamladı.
- 3.2.2019 19:10
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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