Adana Demirspor Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 03 Şubat 2019
03 Şubat 2019, Pazar
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ile yollarını ayırdı

Adana Demirspor Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı

'da teknik direktör ile yollar ayrıldı.

Kulübü Başkanı Murat Sancak, teknik direktör ile yolları ayırdıklarını bildirdi.

Sancak, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Spor Toto 1. Lig'de 20. haftadaki maçlarını oynadıklarını belirtti.

Gelinen noktada takımın ilk iki sırayı elde etme hedefinden uzaklaştığını ifade eden Sancak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin önemli isimlerinden Yılmaz Vural ile başarıya ulaşmak isterdik ama olmayınca olmuyor maalesef. Olmadığını tüm kamuoyu görmüş durumdadır. Adana Demirspor Yönetim Kurulu olarak olarak teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Vural'a ve teknik ekibine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz."

  1. 3.2.2019 11:41
  2. Güncelleme: 3.2.2019 11:42
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