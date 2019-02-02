TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (01.02.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.



'ASIL HEDEF LİG'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'la eşleşen Hatay'ın teknik direktörü İlhan Palut, beklentilerin arttığını dile getirdi. Palut, "Bu hafta önemli bir Denizli maçımız var. Kupayı şehri mutlu etme vesilesi olarak görüyoruz. Bizim olmazsa olmazımız lig' ifadelerini kullandı.



GİRESUN UMUTLU

Kadrosunu 12 takviyeyle güçlendiren Giresunspor'da Başkan Sacit Ali Eren, yönetim kurulu olarak üzerine düşeni yaptıklarını dile getirdi. Eren, işin teknik heyet ile oyunculara kaldığını ve başarılı sonuçlar alacaklarına inandığını sözlerine ekledi.



ALTAY'DA KRİZ

Altay'ın transferin son gününde Ankaragücü'ne göndermek için anlaştığı Furkan Deniz krize neden oldu. Takımda kalmayı tercih eden 23 yaşındaki sol kanadın, sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmak için teklif yapılacağı bildirildi. Kabul etmezse kadro dışı bırakılacak.



MANİSA'YA BÜYÜK ŞOK

Manisaspor, vergi borçları nedeniyle anlaşma sağladığı futbolculara lisans çıkaramayarak büyük şok yaşadı. Transfer tahtasını açtıramayan ve Beyaz Grup'ta eksi 4 puanla 17. sırada bulunan siyah-beyazlılar, mevcut oyuncularıyla yoluna devam edecek.



HOROZ'UN DÖRT ATLISI

Yarın Hatayspor'a konuk olacak Denizlispor'da, ileri dörtlü bu sezon takıma hayat verdi. Recep Niyaz, Ziya Alkurt, Burak Çalık ve Mehmet Akyüz atılan 35 golün 28'ini kaydetti. Mehmet 8 golle zirvede yer alırken, Recep ile Ziya 7'şer ve Burak Çalık da 6 golle skor yükünü çekmeyi başardı.



TAKIMI BIRAKMADI...

Boluspor, son gün transfer ettiği Sloven sağ bek Matic Fink ve Sırp sağ kanat Vukadinovic için imza töreni düzenledi. Transferlerin hayırlı olmasını dileyen Başkan Necip Çarıkçı, "Forvet hattına da eski oyuncumuz Poepon'u alacaktık. Prensipte anlaşmıştık fakat Gazişehir bırakmadı" diye konuştu.