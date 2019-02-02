Gakgoş’ta rekor imza
Tahtayı transferin son anlarında açtıran Elazığspor 20 oyuncuya imza attırarak gövde gösterisi yaptı.
Kayyum tarafından yönetilen Elazığspor, transfer engelinin kaldırılmasının ardından ara transfer döneminin bitimine 1 saat kala şov yaptı. 18 yeni ismi renklerine bağlayan Gakgoşlar, kulüpten ayrılan Kadir Bekmezci ve Lamine Diarra'yı da getirdi. Elazığspor Kayyum Başkanı Sebahattin Devecioğlu, "Bu süreçte bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Yaptığımız 20 transfer ile Elazığspor'u hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.
OYUNCU GELDİĞİ TAKIM
Abdulkadir Kayalı (28) Giresunspor
Muhammed Ildiz (27) Giresunspor
A, Burak Solakel (36) Fethiyespor
A. Sabri Fener (26) Adana Demir
Boubacar Traore (20) Adana Demir
C. Bekamenga (32) BB Erzurum
Cengizhan Akgün (20) Gençlerbirliği
D. Sahan Kaynak (20) Yeni Malatya
Gökhan Akkan (20) Yeni Malatya
Mustafa Eskihellaç (21) Yeni Malatya
Emir Gökçe (28) Karagümrük
Murat Ceylan (30) Karagümrük
Serdar Özbayraktar (37) Karagümrük
Yiğitcan Erdoğan (34) Karagümrük
Naci Kırlankıçoğlu (22) Kayserispor
Rüştü Hanlı (22) Bursaspor
Serge Akakpo (31) Arsenal Kiev
Tufan Kelleci (25) Gümüşhane
Kadir Bekmezci (33) Takıma geri döndü
Lamine Diarra (35) Takıma geri döndü
- 2.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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