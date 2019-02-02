Es-Es'ten lidere çelme
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Eskişehirspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Orkun Aktaş, Mehmet Ali Akkor
Eskişehirspor: Melih Ağa, Sissoko, Issah (Dk. 68 Kıvanç Karakaş), Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Ferhat Kiraz, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner (Dk. 77 Emre Güral), Fıratcan Üzüm (Dk. 63 Milinkovic)
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yasin Pehlivan, Sessegnon (Dk. 62 Matei), Claro, Arnason, Deniz Yılmaz, Alper Uludağ, Bekir Yılmaz, Nadir Çiftçi (Dk. 80 Barış Başdaş), Mert Nobre (Dk. 22 Stancu)
Goller: Dk. 37 Erdal Akdarı, Dk. 72 ve Dk. 80 Sissoko (Eskişehirspor), Dk. 38 Stancu, Dk. 82 Barış Başdaş (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 28 Claro, Dk. 40 Bekir Yılmaz, Dk. 53 Ahmet Oğuz, Dk. 85 Matei, Dk. 90+1 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği), Dk. 76 Ferhat Kiraz (Eskişehirspor)
- 2.2.2019 18:43
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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