Es-Es'ten lidere çelme
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Es-Es'ten lidere çelme

Es-Es'ten lidere çelme

1. Lig'in 20. haftasında , sahasında 'ni 3-2 mağlup etti.

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Orkun Aktaş, Mehmet Ali Akkor

: Melih Ağa, Sissoko, Issah (Dk. 68 Kıvanç Karakaş), , Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, , , Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner (Dk. 77 Emre Güral), Fıratcan Üzüm (Dk. 63 Milinkovic)

: Hakan Arıkan, , , Sessegnon (Dk. 62 Matei), Claro, Arnason, , Alper Uludağ, , (Dk. 80 ), (Dk. 22 Stancu)

Goller: Dk. 37 Erdal Akdarı, Dk. 72 ve Dk. 80 Sissoko (Eskişehirspor), Dk. 38 Stancu, Dk. 82 Barış Başdaş (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 28 Claro, Dk. 40 Bekir Yılmaz, Dk. 53 Ahmet Oğuz, Dk. 85 Matei, Dk. 90+1 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği), Dk. 76 Ferhat Kiraz (Eskişehirspor)

  1. 2.2.2019 18:43
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